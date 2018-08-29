VSY Biotechnology'nin göz içi lensleri gözlük bağımlılığına son veriyor

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology tarafından Türkiye'deki Ar-Ge merkezinde geliştirilen Sinüzoidal Vision Technology (SVT) üretim tekniği ve yapısıyla dünyada bir ilki oluşturan AcrivaUD Trinova trifokal göz içi lensleri, göz kusurlarını düzelterek, gözlük bağımlılığına son verebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SVT tekniği sayesinde yalnızca uzak, yakın ve orta değil ara mesafelerde de görüş gücü sunabilen Trinova lenslerin tüm dünyada patent başvuruları yapıldı. Trinova göz içi lensleri yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye, üstün teknolojiye sahip göz içi lenslerini üretip dünyaya ihraç ederken, lens cerrahisi açısından da son derece gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Göz hekimleri yeni teknolojileri kolaylıkla uygulayarak göz kusurlarının düzelmesini sağlıyorlar. Sağlık turizmi için yurt dışından her yıl binlerce hasta Türkiye'ye geliyor.





- Katarakt rahatsızlığı ve ileri derecede görme bozuklukları, göz içi lens teknolojisi sayesinde düzeltilebiliyor





Günümüzde, hem katarakt rahatsızlığı hem de ileri derecede görme bozuklukları, gelişen göz içi lens teknolojisi sayesinde düzeltilebiliyor.

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi göz kusurları olanlar, cerrahi yöntemle uygulanan göz içi lensleri sayesinde gözlüğe bağımlı kalmadan iyi bir görüş gücüne kavuşabiliyorlar.

Göz içerisindeki doğal lensin cerrahi yöntemle içinin boşaltılması ve lens kapsülüne yapay yeni bir intraoküler lensin implante edilmesi olarak bilinen refraktif lens cerrahisi ile günümüzde göz kusurları düzeltilebiliyor ve gözlük bağımlılığına son verilebiliyor.

Katarakt ve refraktif lens değişim cerrahisine; katarakt hastalarının yanı sıra göz numarası lazer cerrahisi olamayacak kadar yüksek olanlar ya da yakın görüşü bozulan 45 yaşın üzerindeki kişiler ilgi gösterenler arasında bulunuyor.

Hastaya, uzağı ve yakını iyi görmesini sağlayan bifokal ya da ara mesafeler de dahil olmak üzere tüm mesafeleri iyi görmesini sağlayan trifokal lensler göz hekimleri tarafından öneriliyor. Aynı zamanda astigmatizması olan hastalara yine bifokal ve trifokal olan torik (astigmat düzeltici) lensleri uygulanıyor.