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VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü.VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG, Tri-ED 611 ile ilgili dava ve patent uyuşmazlıklarını çözdüklerini...

VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü
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İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü.
VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG, Tri-ED 611 ile ilgili dava ve patent uyuşmazlıklarını çözdüklerini duyurdu.
Taraflar, anlaşma hükümlerini açıklamama kararı aldı.

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