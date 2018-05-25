VSY Biotechnology, Bausch+Lomb ile distribütörlük anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, Bausch+Lomb ile özel distribütörlük anlaşması imzaladı.

Şirket açıklamasına göre, VSY Biotechnology ve Bausch+Lomb Türkiye’de gerçekleştirdikleri iş birliğiyle cerrahi alanda yeni bir sayfa açtı.

VSY Biotechnology, imzalanan distribütörlük anlaşmayla birlikte oftalmoloji alanının önde gelen firmalarından Bausch+Lomb'un 150 yıllık tecrübesi ile geliştirdiği katarakt ve vitreoretinal cerrahi ürün portföyünün Türkiye’de satış, pazarlama ve satış sonrası tüm hizmetlerini üstlendi.

Bu iş birliğiyle VSY Biotechnology katarakt alanında ürettiği inovatif ürünlerini, Bausch+Lomb'un cerrahi portföyü ile birleştirerek oftalmologlara daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, yeni bir iş birliğiyle oftalmoloji alanındaki ürün portföylerini genişleterek oftalmologlara komple çözümler sunduklarını belirtti.

Göktekin, devlerin bu buluşmasının ophthalmology endüstrisine birçok yenilik ve avantajları da getireceğini sözlerine ekledi.

VSY Biotechnology, Bausch +Lomb markasının cerrahi ürün portföyünde yer alan Stellaris ve Stellaris PC cihazları ile cerrahlara ön ve arka segment ameliyatlarında son teknolojiyi sunarken, Storz ve Synergeticts gibi güçlü cerrahi ekipmanlar ile de cerrahi konforu artırmayı hedefliyor.