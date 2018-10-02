Vodafone'un gençlik markası

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, 2010 yılında hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone'un marka konumlandırma stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "saçma güzel" sloganıyla gençlere hitap edecek olan Vodafone FreeZone, gençlerin kendi hayatlarında ya da sosyal medyada "saçma ama bir o kadar da güzel" buldukları şeyleri sahiplenecek.

Değişen gençlik dünyasına ayak uydurarak kendini yenileyen Vodafone FreeZone, gençler için sunacağı ürün ve hizmetlerde de yaş gruplarını değil, tutku alanlarını temel alacak. Buna göre, Vodafone FreeZone çatısı altında oyun, müzik ve sosyal medya tutkunu gençler için cazip teklif ve fırsatlar yer alacak.

Vodafone FreeZone, "saçma güzel" olarak tanımladığı yeni dünyasında, gençlerin en büyük tutkuları olan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarını sahipleniyor ve bu tutku alanlarında gençlere fayda sağlayacak teklif ve fırsatlar sunuyor.

Oyun alanında League of Legends Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu, müzik alanında ise Vodafone FreeZone Stüdyo ile son bir yıldır gençlerin tutku alanlarına yatırım yapan Vodafone FreeZone, şimdi de gençlere tutkularını saçma güzel tarifelerle yaşama fırsatı sağlıyor.

FreeZone'un yeni tarife dünyasında gençler Instagram, Gamer Video veya Müzik paketlerinden birini seçerek tarifesindeki internetlerini ikiye katlıyor ve internette tutkunu olduğu içerikleri özgürce tüketiyor.





- Yeni FreeZone’dan dikkati çeken logo





Vodafone FreeZone'un 8 yıl önce yaratılan logosu da yenilendi. Şeritli tasarımın geride bırakıldığı yeni logo, sadeleştirilmiş çizgileriyle öne çıkıyor. Beyaz fon üzerinde kırmızının tonları kullanılarak oluşturulan yeni Vodafone FreeZone yazısı, logonun eskisine göre daha vurgulu bir biçimde kullanılmasını sağlıyor.

FreeZone logosunun kendi içindeki kırmızı tonları, gençlerin farklı beğenilerini yansıtıyor. Birbirine eklenerek oluşturulmuş bantlarla akışkan ve dinamik bir yapı sunan logoda her harf, logo için özel üretildi. Kendisini çevreleyen etiket benzeri bir bantla kullanılan yeni logo, Vodafone FreeZone’un önümüzdeki dönemde yapılacak tüm pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarının merkezi tasarım ögesini oluşturacak.

- "Gençliğe yaptığımız toplam yatırım tutarı 173 milyon liraya ulaştı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, gençlere yönelik çalışmalarımızı 8 yıldır Vodafone FreeZone markamız altında sürdürüyoruz. Bu süreçte gençliğe yaptığımız toplam yatırım tutarı 173 milyon liraya ulaştı. Sinemadan yemeğe, müzikten seyahate çeşitli alanlarda sunduğumuz ayrıcalıklarla gençlerin bütçelerine 83 milyon lira katkı sağladık. Sadece müzik yatırımlarımızın tutarı 90 milyon lirayı buldu. Bugüne kadar gençlere kendi çizdikleri özgürlük yolculuklarında yol arkadaşı olmayı hedefledik. Bundan sonra, yol arkadaşı olmanın ötesine geçiyoruz. Gençlerin dünyasında genç gibi görünen değil, kendisi genç olan bir marka olarak yer alacağız. Ayrıca, gençlik segmentimizdeki müşterilerimizi daha önce demografik özelliklerine göre segmente ederken, şimdi tutkularına ve ilgi alanlarına göre segmente ediyoruz. Bu doğrultuda, gençlerin en büyük tutkuları arasında yer alan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz."