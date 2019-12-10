Vodafone'den ihtiyaca göre ayarlanabilen süper uyumlu tarife
İSTANBUL(AA) - Vodafone’un ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de bir ilk olan Süper Uyumlu Tarife, faturalı müşterilere tarifelerindeki internet, dakika ve SMS’i ihtiyaçlarına göre değiştirme imkânı sunuyor. Vodafone'den yapılan...
İSTANBUL(AA) - Vodafone’un ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de bir ilk olan Süper Uyumlu Tarife, faturalı müşterilere tarifelerindeki internet, dakika ve SMS’i ihtiyaçlarına göre değiştirme imkânı sunuyor.
Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, ayda 36 TL’ye, 5 GB’ı 12 ay boyunca hediye olmak üzere toplam 10 GB mobil internet, 750 dakika ses ve 500 SMS’ten oluşan Süper Uyumlu Tarife’ye gelenler, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden tarife içeriklerini kolayca değiştirebiliyor.
Vodafone Süper Uyumlu Tarife, 5 GB’ı 12 ay boyunca hediye olmak üzere toplam 10 GB mobil internet, 750 dakika ses ve 500 SMS içeriğiyle sunuluyor. Müşteriler, dilerse, kullanmadıkları SMS’leri azaltabiliyor; internet, dakika içeriklerinden ihtiyaç duydukları alternatifleri seçebiliyor. Seçilen yeni içeriklere göre Süper Uyumlu Tarife’nin fiyatı da güncelleniyor. Müşteriler, yeni tarife fiyatını onayladıktan sonra güncel tarifeyi kullanmaya başlayabiliyor. Süper Uyumlu Tarife’nin içeriği her fatura döneminde sadece bir kez değiştirilebiliyor.
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