Vodafone'dan

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "2010 yılından beri müzik alanına yatırım yapıyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında müziğe 8 yılda 100 milyon lira yatırım yaptık. 2019 yılında 10 milyon lira daha yatırım yapacağız." dedi.

Vodafone'un gençlik markası FreeZone çatısı altında hayata geçirilen ve bir yılını dolduran Vodafone FreeZone Stüdyo'nun ilk yıl değerlendirmesi ve gelecek hedefleri, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, GNL Entertainment Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Alp Çağrı Günal ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun'un katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, her alanda Türkiye'yi dijitalleştirme amacıyla çalıştıklarını ifade ederek, müziğin de dijitalleşmesi çerçevesinde FreeZone Stüdyo'da, müziğe ilgi duyan gençlerin önünü açmak ve onlara destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

Aksoy, sadece FreeZone'da değil, gençlerin tüm tutku noktalarına dijitalle dokunmak istediklerini dile getirerek, spordaki dijitalleştirme çalışmaları kapsamında Beşiktaş ile yaptıkları "Dijital Skating" projesine, dünyanın tanınmış menajerlerin ilgisinin olduğunu, projeyi yaygınlaştırmak ve almak konusunda kendileri ile iletişime geçtiklerini aktardı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin amacı, fırsatları demokratize etmek. 2010 yılından beri müzik alanına yatırım yapıyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında müziğe 8 yılda 100 milyon lira yatırım yaptık. 2019 yılında 10 milyon lira daha yatırım yapacağız. 2022 sonuna kadar ise müziğin dijitalleştirilmesine 100 milyon lira daha yatırım yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin yeni dijital müzik platformu olarak açtığımız Vodafone FreeZone Stüdyo, birinci yaşını tamamladı ve bir yılda yaklaşık 8,5 milyon lira yatırım yaptık. Stüdyo, ilk yılında 5 online konsere ev sahipliği yaptı. Bu konserlerle Türkiye'nin dört bir yanında 2,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı.

Vodafone FreeZone Stüdyo, hem bir 'dijital müzik stüdyosu' hem bir 'dijital konser sahnesi' hem de bir 'dijital içerik fabrikası' olarak hizmet veriyor. Bugüne kadar düzenlediğimiz konserlerin hepsinde çok iyi rakamlara ulaştık. Tekil izleyici sayımız milyonları, sosyal medya ve YouTube üzerinden yakaladığımız etkileşim yüz binleri geçti."

Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, "müzik" ve "müzik alanında genç yetenekleri desteklemek" denilince akla gelen ilk marka olmak istediklerini, bu kapsamda, gençlerin müzik tutkusuna destek olmaya ve onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceklerini bildirdi.





- "FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması'nın ikincisini düzenleyeceğiz"





GNL Entertainment Kurucusu ve CEO'su Alp Çağrı Günal, Vodafone'la FreeZone Stüdyo'da takım arkadaşı olduklarını belirterek, "Hedefimiz, yılda en az 2 genç yeteneği müzik piyasasına kazandırmak. Stüdyomuza gelip kayıt yapan amatör gruplardan en az birini müzik sektörüne kazandırmak istiyoruz." dedi.

FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması'nın galibi Umur Doma için ocak ayında single çıkaracaklarını bildiren Günal, Vodafone FreeZone Stüdyo'da yeni hikayeler yaratma hedefinde olduklarını söyledi.

Günal, "Önümüzdeki yıl 200 civarı amatör grubun bu stüdyoda prova veya kayıt yapacağını tahmin ediyoruz. Stüdyoda yılda ortalama 8 online konser düzenleyebiliyoruz. Bu konserlerde yer alacak sanatçılar için yaş sınırımız yok. Konserlerimiz herhangi bir müzik tarzında olabiliyor. Ayrıca, FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması'nın ikincisini düzenleyeceğiz." diye konuştu.





- Vodafone FreeZone Stüdyo, ilk yılında 5 online konsere ev sahipliği yaptı





Verilen bilgilere göre, müziksever gençler, sevdikleri sanatçıların canlı konserlerini Vodafone FreeZone Stüdyo web sitesi üzerinden ve Vodafone FreeZone YouTube kanalından takip edebiliyor.

Vodafone FreeZone Stüdyo, ilk yılında 5 online konsere ev sahipliği yaparken, 2,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı. Online konserlerde 12 saat canlı kayıt yapılırken, konserlerden YouTube kanalına 70'ten fazla içerik yüklendi.

Ayrıca, bu yıl ilki düzenlenen FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması ile yaklaşık 3 bin 500 başvuru alınarak Türkiye'nin yeni genç sesi seçildi. Yarışmada genç yeteneklerin videoları ile 50'den fazla içerik YouTube kanalına yüklendi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliğiyle düzenlenen "FreeZone Stüdyo'da İKSV Serisi" ile 50'den fazla içerik YouTube kanalına aktarıldı.

Böylece, Vodafone FreeZone Stüdyo'da düzenlenen online konserler, "FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması" ve "FreeZone Stüdyo'da İKSV Serisi" ile birlikte Vodafone FreeZone YouTube kanalına bir yılda 200'ü aşkın müzik içeriği yüklendi. YouTube takipçi sayısı ise aynı dönemde 150 binin üzerine çıktı.





- Bir yılda 64 grup prova, 100'e yakın grup da kayıt yaptı





Türkiye'de müzik yapan tüm gençlere açık olan Vodafone FreeZone Stüdyo'da gençler, haftanın 6 günü 12.00-24.00 saatleri arasında hizmet veren Vodafone FreeZone Stüdyo web sitesi (Freezonestudyo.com) üzerinden online rezervasyon yaptırarak stüdyoda 4 saat boyunca diledikleri gibi çalışabiliyor, tonmaysterden teknik koçluk alarak kayıtlarını gerçekleştirebiliyor ve stüdyodan çıkarken bu kayıtları alabiliyor.

Vodafone FreeZone Stüdyo'da bir yılda 64 grup prova, 100'e yakın grup da kayıt yaptı. Stüdyoda bugüne kadar toplam 400 saatlik kayıt gerçekleştirildi.

Gençleri dinlemek istedikleri ve takip ettikleri sanatçılarla buluşturmayı hedefleyen ve toplam 110 metrekare alana kurulan Vodafone FreeZone Stüdyo'ya bugüne kadar Edis, Fatma Turgut, Ozan Çolakoğlu, Son Feci Bisiklet, Manuş Baba, Yalın, Özgün Semerci, Lahza, Yakaza Ensemble, Kamufle, Buray, İlyas Yalçıntaş, Aleyna Tilki, Simge, Gökhan Türkmen, Akın Sevgör, Betül Demir, Mehmet İkiz, Cenk Erdoğan, Richard Laniepce, Çağıl Kaya, Önder Focan ve Sanat Deliorman gibi pek çok ünlü isim konuk oldu.

Toplantıda Ekin Beril konserinin ardından Vodafone FreeZone Stüdyo'nun ilk yaşının pastası da kesildi.



