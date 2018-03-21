Vodafone ile Royal Balloon arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Kapadokya'da lüks sıcak hava balon uçuşları gerçekleştiren Royal Balloon ile yeni iş birliğini duyurdu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, tüm mobil iletişim altyapısını Vodafone'a emanet eden Royal Balloon, Kapadokya'da balon keyfi yapan yolcuların yüzlerce metre yükseklikte bile internet hizmetinden yararlanabilmelerini sağlıyor.

Turizm sektöründe 2010 yılından bu yana hizmet veren Royal Balloon için geliştirdiği çözümle Vodafone, sıcak hava balonlarında internet hizmeti sağlayarak, büyük kısmı yabancı turistlerden oluşan yolculara, kendi telefonlarında data hakları olmasa bile, balon içinde internete bağlanarak Kapadokya'nın güzelliğini sevdikleriyle paylaşabilme imkanı veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleştirmeyi hedefleyen işletmelere, Vodafone İş Ortağım çözümleri sayesinde ihtiyaca özel hizmetler geliştirdiklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Perakendeden sanayiye kadar hemen her sektörden kurumsal müşterimiz için, rekabette dijitalleşerek öne çıkmayı hedefledikleri alanlarda çözümler geliştiriyor ve ülke kalkınmasına sağladıkları katkıyı artırabilmelerine destek olabilmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yalnızca İstanbul ve çevresi ile yetinmiyor, ekonominin lokomotifi olan yerel kuruluşlara ulaşabilmeye de büyük önem veriyoruz. Anadolu'daki işletmelerin dijital ortağı olarak, telekomünikasyon hizmetlerimizi tüm Türkiye’deki işletmeler için ulaşılabilir kılıyor ve Anadolu markalarının büyümesine, tanınırlıklarını artırabilmelerine ek olarak Türkiye'nin uçtan uca dijitalleşmesine de katkı sağlıyoruz."

Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler ise firma olarak balon turizmindeki standartları daha da yükseklere taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Dinler, "Bu doğrultuda, müşterilerimize mükemmel bir deneyim yaşatmak en önem verdiğimiz konu. Müşterilerimizin deneyimlerine neler ekleyebileceğimizi sürekli araştırdık ve nihayetinde Vodafone'un desteği ile işimizi teknoloji ile geliştirdik. Vodafone'un bize önerdiği çözümlerle misafirlerimize balonda bile Wi-Fi hizmeti sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dinler, dijitalleşmede doğru iş ortağını seçerek, misafirlerine muhteşem bir balon deneyimi yaşatmaktan ve işlerini daha ileri taşımaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.