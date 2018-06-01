Vodafone Freezone'lular Paris'te MSI finali izledi

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un VadiBizim web sitesindeki yarışmayı kazanan 2 şanslı FreeZone'lu, Sezon Ortası Turnuvası'nın (MSI) finalini Paris'te yerinde izledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, tutku alanı e-spor olan gençlere ulaşmayı sürdürüyor. Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel e-spor ligi League of Legends'ın 2018 sezonu kış ve yaz mevsimi liglerine ismini veren Vodafone FreeZone, bu sponsorluk kapsamında geliştirdiği "Vodafone FreeZone Gamer Paketleri" ile oyunsever gençlere her ay sürpriz hediyeler sunarak farklı deneyimler yaşatıyor.

Bu kapamda, Vodafone'un VadiBizim web sitesindeki yarışmayı kazanan 2 şanslı FreeZone'lu, MSI'nın Paris'te Zenith Arena'da düzenlenen finalini yerinde izleme şansı yakaladı. Şanslı FreeZone'lular Ali Özal Çerit ve Sena Aleyna Demirel'e, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin sevilen sunucularından Chris "TonBalıklı Makarna" Willekens ve profesyonel e-sporcu Koray "Naru" Bıçak da eşlik etti. Genç oyunseverler, Paris'in önemli turistik yerlerini de ziyaret etti.





- "e-spor tutkunu gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz"





Açıkalamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, e-spor pazarını genç abonelere "gençliklerini özgürce yaşama imkanı verecek yeni bir yatırım alanı" olarak gördüklerini belirerek, şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone olarak geliştirdiğimiz oyun paketleriyle tutku alanı espor olan gençlere pek çok ayrıcalık sunuyoruz. Geçen yıl BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yaparak gençlere birçok fayda sunduk. Bu süreçte yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlar ile 14 milyon gence ulaştık. Bu yıl ise daha kapsamlı ve daha büyük bir adım atarak ülkemizde profesyonel ligi olan tek oyun League of Legends'ın kış ve yaz mevsimi liglerine isim sponsoru olduk. Bu kapsamda sunduğumuz Vodafone FreeZone Gamer Paketleri ile de oyunsever gençlere her ay sürpriz hediyeler kazandırıyoruz. Son olarak, 2 şanslı gencimize Sezon Ortası Turnuvası’nın finalini Paris’te izleme imkânı sunduk. Vodafone FreeZone olarak, e-spor alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."