Vodafone Freezone'dan üniversitelilere Türkiye'nin yeni sesi olma fırsatı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone, hayalinde müzik olan ve sesini geniş kitlelere duyurmak isteyen genç yeteneklere destek olmaya devam ediyor.

Vodafone'un açıklamasına göre, Vodafone FreeZone, Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl ikincisini gerçekleştireceği "Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"na başvurmak isteyen üniversiteliler için Son Ses Kayıt Odası kuracak.

Öğrenciler, İstanbul'da 3 farklı üniversitede kurulacak Son Ses Kayıt Odası'nı kullanarak kendi videolarını kaydedecek ve Acunn.com/FreezoneSonSes üzerinden bu videoları yükleyip yarışmaya başvurabilecek.

Yarışmaya özel olarak kurulacak Son Ses Kayıt Odası, 13-15 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi'nde, 18-20 Şubat'ta Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Yerleşkesi'nde ve 25-27 Şubat'ta Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde üniversitelilerin kullanımına açık olacak.





- "Vodafone Freezone ile müziği sahiplendik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak gençlerin ortak tutkusu müziği sahiplendiklerini belirterek, bu yıl ikincisini düzenlediklerini yarışma ile gençlere "Türkiye'nin yeni genç sesi" olma konusunda fırsat eşitliği sunduklarını bildirdi.

Gençlerin ünlü isimlerden koçluk alabileceklerini, profesyonel ekipmanlar ve orkestra desteğiyle yeteneklerini sergileyebileceklerini ve seslerini YouTube aracılığıyla milyonlara duyurabileceklerini kaydeden Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Yarışmamızda, ön eleme, yarı final ve final aşamalarından oluşan heyecan dolu bir süreç bizleri bekliyor. Yarışmamıza başvurmak isteyen gençler için İstanbul'da 3 farklı üniversiteye Son Ses Kayıt Odası'nı getiriyoruz. Öğrenciler, bu kayıt odasını kullanarak kendi videolarını kaydedip yarışmamıza kolayca başvurabilecek. Müziğe gönül vermiş tüm üniversiteli gençleri Son Ses Kayıt Odası'nı kullanarak yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz."





- Büyük final mayısta





Yarışmaya bu yıl da sadece online ortamdan başvuru yapılacak. Gençler, akıllı telefonlarını kullanarak ya da herhangi bir görüntülü kayıt cihazıyla şarkılarını kaydettikten sonra Acunn.com/FreezoneSonSes üzerinden videolarını yükleyip yarışmaya başvuracak.

Tarık Sezer ve ekibi tarafından yapılacak ön eleme sonrası belirlenen 30 genç ses, FreeZone Stüdyo'da koçluk alacak ve performanslarını sergileyecek.

Her biri 15 kişiden oluşan 2 ayrı jüri takımına ayrılacak olan bu gençlerin koçluk, tanışma ve performans videoları hem Acunn.com/FreezoneSonSes sayfasında, hem de FreeZone YouTube kanalında yayınlanacak.

Acunn.com/FreezoneSonSes üzerindeki performanslar için halk oylaması ve jüri özel puanı ile eleme yapılmasının ardından toplam 10 finalist belirlenecek. Mayısta yapılacak ve FreeZone YouTube ile TV8,5 kanallarından canlı yayınlanacak büyük finalde halk oylaması ile Türkiye'nin yeni genç sesi seçilecek.