Vodafone 4. İstanbul Maratonu öncesinde Vodafone Park'ta sahaya inildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'nin isim sponsorluğunda 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesi koşuseverler Vodafone Park’ta buluştu.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, maratona günler kala hazırlıklar hız kazanırken, Vodafone de Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park’ta ilk kez bir maratona hazırlık etkinliğine imza attı.

Vodafone Park’ta daha önce şampiyonların ağırlandığı teras katının da kullanıldığı etkinlikte, ilk etapta terasın Boğaz manzarası eşliğinde ısınma ve gerinme hareketleri yapıldı. Ardından, futbol sahasının kenarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile aynı uzunlukta tasarlanan bin 560 metrelik özel parkurda deneme koşusu düzenlendi. Toplam 25 katılımcının en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya mücadele ettiği ve 4 turda tamamladığı yarışı, 6 dakika 23 saniyelik derecesiyle Instagram talihlisi Fevzi Tokta kazandı.





- Instagram yarışmasının talihlileri de katıldı







Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in ev sahipliğinde düzenlenen maratona hazırlık etkinliğine sağlıklı yaşam koçu Ayşe Tolga ile ünlü sanatçılar Merve Oflaz ve Kubilay Aka da katıldı.

Vodafone’nin maratona özel olarak yürüttüğü sağlıklı yaşam iletişiminin sosyal medyadaki elçileri Oflaz ve Aka’nın etkinlik öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya yanıt veren ve Vodafone Türkiye Instagram hesabında başlatılan yarışmaya başvuranlar arasında yapılan seçimle belirlenen 3 talihli de Vodafone Park’taki özel etkinliğe katılma hakkı elde etti. Talihliler Fevzi Tokta, Eylül Şebnem Kıran ve Mustafa Atıf Hasanoğlu, Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na Merve Oflaz ve Kubilay Aka ile birlikte hazırlanma fırsatı buldu.



Açıklamaya göre, konuklara kısa bir konuşma yapan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, "(Vodafone Park) Burası çok özel bir lokasyondur. Burada olmak insana mutluluk verir. Taraftarına da mutluluk verir. İnşallah güzel bir maraton olur. Ben 2015 senesinde bir defa koşmuştum. İnşallah bu sene de programım müsait olursa yine koşmak gayreti içinde olacağım. Tekrar Vodafone Park’a hoş geldiniz. İnşallah hepinizin unutamayacağı bir gün olur." ifadelerini kullandı.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de maratonun bu yıl 40. yaşını kutladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maraton için hazırlıklar Türkiye’nin dört bir yanında tüm hızıyla sürüyor. Vodafone olarak biz de bu hazırlıkların bir parçası olmak istedik. Maratona hazırlık etkinliğimiz, hem İstanbul’un kalbinde çok özel bir mekanda gerçekleşmesi hem de tüm İstanbulluları maratona davet etmesi bakımından önem taşıyor. Vodafone Park’ın daha önce şampiyonları ağırlayan teras katını bu kez maratonseverlere açtık. Vodafone Park’ta ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor. Vodafone İstanbul Maratonu, dünyada kıtalar arası koşulan tek yarış... Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanarak Asya’dan Avrupa’ya koşarak ya da yürüyerek geçiyor. Biz de maratonun sembolü haline gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ilham alarak köprüyle aynı uzunlukta, bin 560 metrelik bir parkur oluşturduk. Deneme koşumuzda herkes en iyi dereceyi elde etmek için yarıştı ve maraton öncesi kendi performansını ölçme imkanı buldu."





- Maratona Oflaz ve Aka da katılacak





Verilen bilgiye göre, Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na Merve Oflaz ve Kubilay Aka da katılacak. Sanatçı kimliklerinin yanı sıra aktif spor yaşamlarıyla da dikkati çeken ikili, koşu antrenmanlarından dengeli beslenmeye, her konuda maratona nasıl hazırlandıklarını Instagram hesaplarından düzenli olarak paylaşıyor. Paylaşımlarıyla hayranlarına ve takipçilerine ilham vermeyi hedefleyen ikilinin maraton hazırlıkları Vodafone Türkiye Instagram hesabından da takip edilebiliyor.





- Dijital maraton deneyimi





Vodafone, her yıl olduğu gibi bu yıl da maraton katılımcılarına çeşitli dijital deneyimler yaşatacak. Vatandaşlar, aradıkları bilgilere Vodafone İstanbul Maratonu web sitesinden ve Facebook etkinlik sayfasından tek tıkla ulaşabilecek. Maraton günü şehrin belirli bölgelerinde kurulacak Wi-Fi alanları ile maraton katılımcılarının bu hizmeti ücretsiz alması sağlanacak. "Vodafone Yanımda" uygulamasından kullanıcılara maraton ile ilgili bilgilere kolayca erişme imkanı sunulacak.





- Maratona özel indirim ve fırsatlar





Vodafone'liler, kasım ayı boyunca, maratona özel marka indirim ve fırsatlarından da yararlanabilecek. Vodafone'lilere adidas’ın "Koşu (Running)" kategorisinde geçerli olmak üzere tüm ürünlerinde yüzde 15 indirim, n11.com’da kulaklık ve ses sistemleri ürün gruplarında 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 indirim ve yine n11.com’un "Yılın Alışveriş Günü 11.11" kampanyasında geçerli 200 TL ve üzeri alışverişlerde 22 TL indirim kuponu sunulacak.

Ayrıca, Pinkberry’den herhangi bir boy frozen yoğurt alan tüm Vodafone’lilere küçük boy frozen yoğurt hediye edilirken, Kanyon, Akasya ve Maslak Orjin şubelerinde tüm Juico ürünlerinde yüzde 20 indirim yapılacak. Vodafone’liler, Dem Cafe, Ops Passage, Genius Coffee, LOL Coffee Roasters ve Federal Coffee’de bir kahve aldıklarında ikincisini bedava alabilecek. Parantez, Baltazar ve Ma'na Karaköy’de ise kahvelerini yüzde 10 indirimli içebilecekler.



Vodafone 40. İstanbul Maratonu ile ilgili güncel bilgilere resmi Facebook etkinlik sayfasından ve www.maraton.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.









