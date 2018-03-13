VİMER'e çağrı sayısı 5,2 milyonu geçti

ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) çağrı merkezi Vergi İletişim Merkezi'ne (VİMER) 10 yılda gelen arama sayısı 5 milyon 234 bin 802'ye ulaştı. Merkezde mükellefin ilk aramasında doğrudan cevaplanan çağrı oranı geçen yıl yüzde 98,29 oldu.

AA muhabirinin GİB'in 2017 yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, VİMER, mükelleflerin vergiyle ilgili güncel ve doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla 25 Aralık 2007'de faaliyete geçirildi.

Merkez tarafından, o tarihten geçen yılın sonuna kadar mükelleflerin 5 milyon 234 bin 802 aramasına cevap verildi. 444 0 189 numaralı VİMER hattından cevaplanan çağrı sayısı geçen yıl 823 bin 490 olurken, mükelleflerin ilk aramasında doğrudan cevaplama oranı yüzde 98,29'u buldu. Çağrı merkezine geçen yıl vergi kayıp ve kaçağı konusunda 36 bin 166 ihbar ulaştı.

GİB tarafından ayrıca Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi (KMBS-1189) aracılığıyla da mevzuata ilişkin haberler sistem abonelerine otomatik olarak iletiliyor. Kullanıcılara bu yolla motorlu taşıtlar vergisi tutarını hesaplama, vergi borcu ve trafik para cezası sorgulama imkanı sağlanıyor.

- e-Posta abonesi 776 bin

GİB'in e-posta bilgilendirme hizmetiyle de vergi mevzuatı ve uygulamalarına yönelik her türlü güncel bilgi, sisteme abone olan kullanıcılara anında ve ücretsiz gönderilirken, geçen yıl sonu itibarıyla sistemin abone sayısı 776 bin 755'e ulaştı.

VİMER, danışmanlık, vergi kayıp ve kaçağı konusunda ihbar bildirimleri alma, borç sorgulama, sunulan elektronik hizmetler konusunda danışmanlık, borçlu mükellefleri telefon aracılığıyla bilgilendirme, mükelleflerin ilettikleri bazı işlem talepleriyle sunulan hizmetlere ilişkin önerilerini ilgili birimlere iletme, yabancı uyruklu kişilere ve kurumlara vergiyle ilgili konularda İngilizce e-posta hizmeti sunuyor.

Kamuda profesyonel anlamda faaliyete geçen ilk çağrı merkezi olma özelliğindeki VİMER, hafta içi 09.00-19.00 saatlerinde hizmet veriyor. Görüşmeler şehir içi görüşme tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor.