İSTANBUL (AA) - Vestel, tüketicilerin marka şikayetleri platformu sikayetvar.com tarafından "Mükemmel Müşteri Deneyimi" ödülüne layık görüldü.

Vestel açıklamasına göre, şirket, son 5 yıldır değerlendirildiği tüm kategorilerde sikayetvar.com tarafından "en çok teşekkür alan marka" ve "müşteri deneyimini en iyi yöneten marka" seçiliyor.

Geleneği bozmayan Vestel, 2017'de olduğu gibi bu yıl da "Mükemmel Müşteri Deneyimi" ödülünü aldı. Böylece Vestel Müşteri Hizmetleri, beyaz eşya, televizyon ve cep telefonu kategorilerinde müşteri deneyiminde sektör birincisi oldu.

Aylık 2 milyon tekil kullanıcının satın almadan önce başvurduğu "sikayetvar.com'da", Vestel müşterilerine satış öncesi ve sonrası verdiği destekle platformun en başarılı markası oldu.

