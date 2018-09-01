Vestel Ventures, yeni teknolojilerle IFA'ya damga vurdu

BERLİN (AA) - Yatırım yaptığı teknoloji şirketlerinin ürünlerini IFA 2018'de sergileyen Vestel Ventures, çay demleyen akıllı otomat, Türkiye'nin ilk parmak damar izi okuyucusu, telefonun batarya ömrünü yüzde 20 artıran lityum iyon pil teknolojisi, şehir asistanı ve web tabanlı müşteri geri bildirim platformunu Berlin'de tüketiciyle buluşturdu.

Yerli üretimi desteklemek, fikirlerin hayata geçmesine katkıda bulunmak üzere teknoloji şirketlerine yatırım yapan Vestel Ventures, Berlin'de gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'de yatırım yaptığı beş teknoloji şirketinin ürünlerini sergiledi.

Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, Vestel Ventures olarak fikirlere hayat, girişimcilere el verdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arkamızda, kendi alanında ilk olan pek çok teknolojiyi yaratmış güçlü bir Ar-Ge ekibi var. Bu ekibin sahip olduğu bilgi ve imkanı yeni fikri olanlarla bir araya getirmenin yarattığı etki yadsınamaz. Hem ekonominin değişen dinamiklerine uyum sağlamak, hem de küresel sosyal dönüşümü yakalamak için yenilikçi fikirleri çok önemsiyoruz. Bu tür uygulamaları ve bu uygulamaları ortaya çıkaran şirketleri desteklemeye devam edeceğiz."

- Dünyanın ilk ve tek akıllı çay demleme otomatı SwarTea IoT IFA'da

Vestel Ventures'ın Internet of Things kategorisindeki yatırımı olan, dünyanın ilk ve tek akıllı çay demleme otomatı SwarTea IoT IFA'da yerini alan ürünlerden olurken, ürün, Procist AŞ'nin 3 yıllık Ar-Ge sonucu Türk mühendislerce Türkiye'de geliştirildi.Patentli asansör teknolojisi sayesinde, SwarTea IoT, 6 saatten uzun süreyle lezzetini koruyabilen demleme çayı, sudan, çaydan ve elektrikten yüzde 50'den fazla tasarruf ederek sunabiliyor.

Günde 100 bardak çay tüketilen bir firmaya çay, su ve elektrik konusunda aylık 675 liralık tasarruf sağlayan SwarTea IoT'ye kiralama yöntemiyle sahip olunabilirken, ürün, şirketlerin bulut sistemlerine, finans, muhasebe ve ERP sistemlerine entegre edilebiliyor.





- Türkiye'nin ilk parmak damar izi okuyucusu





Fuarda yerini alan bir diğer teknoloji ise, Hayriya Bilişim'in geliştirdiği Türkiye'nin ilk çoklu katılım ve yüksek güvenlik uygulamaları için ideal olan Multibio parmak izi ve parmak damarı okuyucu. Söz konusu teknoloji, ıslak, kuru, kirli ve yetersiz kan dolaşımı dahil olmak üzere zor parmakları kaydetmek için güvenilir sonuçlar sunarken, Multibio parmak izi ve damar okuyucuya ek güvenlik için kamera veya yüz tanıma gibi üçüncü bir biyometri de eklenebiliyor.





- Batarya kapasitesini artıran yerli pil teknolojisi





Fuarda sergilenen, Enwair Enerji Teknolojileri sayesinde batarya kapasitesi mevcut bataryaların yüzde 20 üzerine çıkıyor. Bu teknoloji ile yakın zamanda Venus E4 telefonlarda kullanılan lityum iyon bataryalar tamamen yerli olması planlanırken, teknoloji tamamen yerli olarak tasarlanıp, üretiliyor.

Vestel Ventures, bu yıl başında yatırım yaptığı Verisun ve Pisano'nun ürünlerini de IFA'da sergiliyor. Verisun'un "akıllı şehir" uygulamalarından olan Vestel Şehir Asistanı ve Pisano'nun web-tabanlı mobil müşteri deneyimi yönetim platformu ziyaretçilerden ilgi gördü.Verisun'un sesle kontrol edilebilen, sorduğunuz sorulara sesli yanıt veren kiosku Vestel Şehir Asistanı yol tarifi, hava durumu, otobüs saatleri bilgisi veriyor, taksi çağırma hizmeti sunuyor.

Şehir Asistanları sadece vatandaşa değil, şehir idaresine de kolaylıklar sağlıyor. İçine yerleştirilecek sensörler sayesinde hava kirliliği ya da gürültü seviyesi ölçülebiliyor.



- Web tabanlı müşteri geri bildirim platformu





Vestel Ventures'ın yatırım yaptığı Pisano ise müşterilerin işletmelere ve işletmelerin de müşterilerine anında ulaşabilmeleri ve ihtiyaç anında birbirleriyle sürekli iletişim halinde kalabilmeleri hedefiyle 2014 yılında kurulan web tabanlı bir etkileşim platformu.Sunduğu geri bildirim yönetimi araçlarıyla birçok markanın müşteri deneyimi ihtiyaçlarına çözüm üreten Pisano, donanımsal ve yazılımsal araçlarla firmalar ile müşterileri arasında kusursuz bir geri bildirim ağı oluşturuyor.