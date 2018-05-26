Vestel Küçük Ev Aletlerinde yüzde 40’a varan indirim

İSTANBUL (AA) - Vestel, 14-31 Mayıs'ta devam edecek kampanya kapsamında Vestel Küçük Ev Aletleri, yüzde 40’a varan indirimle satışa sunulacak.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel, Ramazan ayının gelişiyle birlikte küçük ev aletlerinde yüzde 40’a varan indirim kampanyası başlattı. 14-31 Mayıs'ta devam edecek kampanya kapsamında hayatı kolaylaştıran Vestel Küçük Ev Aletleri, yüzde 40’a varan indirimle satışta olacak.



Kampanya kapsamında Rüzgar 3000 Şarjlı Süpürge 549 lira yerine 439 lira, Sefa Kırmızı Inox Çay Makinesi 349 lira yerine 229 lira, Elmas Buharlı Ütü 379 lira yerine 259 lira, Tarçın BR El Blenderı 149 lira yerine 89 lira ve Perilla Mikser 169 lira yerine 129 liradan satışa sunuluyor.



Kampanyaya dahil olan Vestel yetkili satıcılarından yapılan Vestel 3’lü ankastre set veya 500 lira ve üzeri NF buzdolabı modeli alımlarına 200 lira değerindeki Sütaş Lezzet Paketi hediye edilecek. Vestel’in yeni teknolojisi Sıcak Hava Kalkanlı Ankastre Fırın ve geniş hacimli buzdolaplarının da dahil olduğu kampanya ile sofralar Sütaş lezzet paketi ile bereketlenecek.



Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerinde yüzde 40’a varan indirim kampanyası dahilinde evcil hayvan tüylerini toplayan döner turbo fırçası ve tek şarj ile 60 dakikaya varan kullanım özellikleri ile dikkat çeken, hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanılabilen Rüzgar 3000 şarjlı süpürgenin tavsiye edilen perakende fiyatı 549 lira yerine 439 liradan satışa sunuluyor.

Dakikada 200 gr şok buhar ve 50 gram sürekli buhar vererek ütü yapmayı kolaylaştıran aşınmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı Anodize tabanı ve tabanda bulunan 461 buhar deliği ile farklılaşan Elmas Buharlı Ütü tavsiye edilen perakende fiyatı 379 lira yerine 259 liraya temin edilebiliyor. 450 Watt motor gücüne sahip, 5 farklı hız kademesi ve turbo özelliği ile dikkat çeken Perilla mikser, kampanya kapsamında tavsiye edilen perakende fiyatı 169 lira yerine 139 liradan alınabiliyor. Ayrıca Sefa Kırmızı Inox Çay Makinesi tavsiye edilen perakende fiyatı 349 lira yerine 229 lira, Tarçın BR El Blenderı ise tavsiye edilen perakende fiyatı 149 lira yerine 89 liradan raftaki yerini alıyor.

