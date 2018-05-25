Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Sanayi ve Ticaret'in pay satışından vazgeçti

İSTANBUL (AA) - Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Vestel Beyaz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay satışından vazgeçildiğini duyurdu.



Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin yatırım stratejisi çerçevesinde, portföyünde bulunan Vestel Beyaz Sanayi ve Ticaret AŞ paylarından şirket sermayesinin yüzde 5'ine kadar olan kısmının satılmasına yönelik hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ekim 2017 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.11404 sayılı kararı ile onaylanan "Pay Satış Bilgi Formu" kapsamında yapılması planlanan pay satışından vazgeçildiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin yatırım stratejisi gereği ileride yapılabilecek pay alım satımlarına ilişkin mevzuat hükümleri dahilinde kamuya açıklama yapılacağı bildirildi.



