Vestel Beyaz Eşya, kurutma makinesi üretimine başladı

İSTANBUL (AA) - Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, mayıs ayı itibarıyla kurutma makinesi bölümünde seri üretime başlandığını bildirdi.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Şirketimizin Manisa OSB'de 750 bin adet/yıl çamaşır makinesi ve 750 bin adet/yıl kurutma makinesi üretim kapasitesi ile kurduğu yeni üretim tesisinin kurutma makinesi bölümünde nisan ayında başlayan test üretim çalışmaları tamamlanarak, mayıs ayı itibarıyla seri üretime geçilmiştir. Çamaşır makinesi bölümünde ise test üretimi devam etmekte olup, seri üretime Haziran ayında geçilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.