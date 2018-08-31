Vestel, Berlin'de

BERLİN (AA) - Türk şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'de yerini alan Vestel, yeni ürün ve yenilikçi teknolojilerini tüketiciyle buluşturdu.

Bugün Berlin'de resmi açılışı yapılan tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'e 730 ürünü ile katılan Vestel, yeni teknolojilerin yanı sıra, çevreye duyarlı ürünleri ile de katılımcılardan ilgi gördü.

Standında televizyondan akıllı telefona, elektrikli araç şarj cihazlarından pişiricilere, çamaşır ve bulaşık makinelerinden kurutma makinelerine kadar çok sayıda ürün ve teknolojiye yer veren şirket, IFA ziyaretçilerine akıllı evin kapılarını açtı.

Hayatı kolaylaştıran tasarımların yanı sıra, enerji sarfiyatını azaltan yenilikler ile dünyanın büyük markalarını geride bırakan teknolojiler sunan Vestel, katılımcılardan tam not aldı.





- "Akıllı stand sistemi "Selette" fuarda "





65" OLED TV'ler içine yerleştirildiğinde kullanıcılara yanıt vermeye başlayan akıllı stand sistemi "Selette" fuarda yerini alan ürünlerden olurken, mobil cihazlarla iletişim kurabilen ve 3D ses özelliği sunan ürün, patenti Vestel'e ait 3 farklı LED ışıklandırma ile telefonlarına gelen bildirimleri kullanıcısına iletiyor.

Vestel, IFA 2018'de yeni ürünü son derece ince Blatt TV'yi tanıtırken, 4K ve UHD çözünürlüğe sahip Blatt TV, duvar üzerindeki bir postere benziyor. Vestel Nina TV ise, son derece parlak ve küçük arka kapak tasarımı ile kullanıcılara sunulacak. İç yapısı ve UHD kalitesi, kullanıcıların ev sinema sisteminin keyfini sürmesini sağlayacak.

Bir diğer ürün Ultra Dar Çerçeveli İnce UHD TV, bu yıl ilgi odağı olma hedefiyle standda yerini aldı.Vestel çerçevesiz TV, izleyicileri Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi ve Geniş Renk Gamı paneli sayesinde ekranda aksiyon dünyasının içine çekerek yoğun bir izleme deneyimi sunuyor.

Yuvarlatılmış çerçeve tasarımı her ortama sorunsuz bir şekilde uyan çerçevesiz TV, odanın tamamını doldurmak üzere tasarlanmış bir entegre ses sistemi barındırıyor.





- Çamaşır ve bulaşık makineleri





Vestel standında yerini alan bir diğer kategori ise çamaşır ve bulaşık makineleri oldu.

EdgeWASH teknolojisi kullanılan Vestel bulaşık makineleri, esnek püskürtme kollarıyla alt sepette yüzde 20 daha fazla yıkama alanı sağlarken, Vestel'in geliştirdiği Hydro Boost teknolojisine sahip çamaşır makineleri ile su ve deterjan karışımı, birden fazla noktadan güçlü püskürtme neticesinde kumaşa çok daha etkili bir şekilde nüfuz ediyor.

Üründe yıkama performansından ödün vermeden 10 kg modeller arasında en kısa program süresi elde edilebilirken, buna ek olarak, yerleşik su yumuşatma sistemi sayesinde çamaşırların renkleri korunup, makinenin ömrü artıyor. Vestelin bu kategoride tüketicilerin beğenisine sunduğu yapay zekalı çamaşır makinesi, dünyanın en sessiz çamaşır makinesi, yeni seri kurutma makineleri ile iyon teknolojisine sahip çamaşır kurutma makineleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.





- Elektrikli araç şarj cihazı





Fuarda tüketiciye sunulan, 180 kilovat'a kadar güç çıkışı, pazarda bulunan araçların büyük bir kısmını 30 dakikadan daha az bir sürede şarj edebilen Vestel DC Şarj Cihazları, pazarın hızlı şarj gereksinimlerini karşılıyor. Vestel’in 3,7 kilovat'tan 22 kilovat'a kadar mevcut yeni AC Şarj Cihazı serisi, mevcut EVC02 Serisine ek olarak 2019'dan itibaren satışa sunulacak.