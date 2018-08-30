Vestel, Almanya'ya

BERLİN (AA) - Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "(Vestel Venus) Adet bazında tam rakam veremeyeceğim ama özellikle resmi makamlardan, bazı belediyelerden ciddi sipariş geldi. Domino etkisi yaratacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra haftalık bazda satışta bir önceki haftaya göre en az yüzde 50 artış yaşandı." dedi.

Vestel, Berlin’de her yıl düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak değerlendirirlen IFA 2018'de, 3 bin 800 metrekarelik standında 730 ürünle yerini aldı.

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği ürünlerle Almanya'da çıkarma yapan Vestel, fermente buzdolabı, koku yapmayan fırın, deterjansız yıkayan bulaşık makinesi gibi yenilikçi ürünlerini IFA 2018'de sergileyerek, yeni akıllı telefonu Venus Z30'u da Berlin'de görücüye çıkardı.

Resmi açılışı yarın yapılacak fuar kapsamında Türk gazetecilerle Vestel standında bir araya gelen Erdoğan, yerli üretim ve Türkiye'nin kapasitesine dikkati çekti.

Her yıl büyüyerek fuara katılım gösterdiklerini, bu yıl 28'inci defa fuardaki yerlerini aldıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yıllar evvel geldiğimizde, başka stantları görüp, özenirdik. Şimdi inanın bizim stantlarımıza gelip, yenilikleri görüyorlar. Türkiye olarak, Türk şirketleri olarak artık şunu belirtmekte fayda var; biz yapabiliriz, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Türkiye, Türk mühendisimiz, Türk insanımız her konuda artık dünya standartlarında. Eskiden teknoloji transferi derdik şimdi teknolojiyi yönlendiriyoruz.

Bizim dünya rekortmeni ürünlerimiz var, bunu biz söylemiyoruz, bu ürünleri uluslararası laboratuvarların sertifikaları ile belgelendiriyoruz. Öyle yeniliklerimiz var ki, bunlar dünyada ilk defa yapılan şeyler. Eskiden büyük markaların standlarında görüp, 'Onu yapmış, bunu yapmış.' dediğimiz ürünler varken, şimdi son birkaç senedir 'Vestel şunu yapmış, bunu yapmış.' diyorlar."

Erdoğan, Vestel olarak 2017 yılında Avrupa Patent Ofisi'nde 408 patent başvurularının kabul edildiğini bildirerek, başvuran firmalar arasında ilk 50'ye girdiklerini aktardı.





- "En Yenilikçi Marka seçildik"





Türk sanayisinin temsilcisi olarak geldikleri yerin önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, fuarda yer alan ürünlerine ilişkin bilgi verdi.

Ultra ince çerçevesiz televizyon modelleri, sesle komut edilebilen beyaz eşya ürünleri, deterjanını otomatik ısmarlayan çamaşır makinesi gibi ezber bozan teknolojilerin fuardaki yerini aldığını bildiren Erdoğan, ürün üretmenin ötesinde teknoloji ürettiklerini söyledi.

Erdoğan, Vestel 8K TV'lerin stanttaki yerini aldığına işaret ederek, en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award'da 6 farklı ürünü ile 18 ödül aldıklarını, tüketici elektroniği kategorisinde "En Yenilikçi Marka" seçildiklerini anımsattı.

Ürettikleri ürünlerin çevreye saygılı ürünler olmasına dikkat ettiklerini belirten Erdoğan, dünyanın en az su tüketen çamaşır makinesi ve bulaşık makinesini, dünyanın en az elektrik enerjisi tüketen no-frost'larını, dünyanın en sessiz çalışan ürünlerini ürettiklerini, kütüphane ortamından daha sessiz çalışan, buzdolapları, çamaşır makineleri ve bulaşık makinelerini yaptıklarını aktardı.

Artık akıllı ev ve akıllı ürünlerin bilim-kurgu değil gerçek olduğunun altını çizen Erdoğan, akıllı TV'ler başta olmak üzere, piyasaya sunulan VacumBag-Vakumlu ile fermente eden buzdolaplarının, deterjansız bulaşık makinesini mümkün kılan Hydro Charge teknolojisi ile tüketici ile buluşacaklarını anlattı.

Erdoğan, "Yüzde 100 su ile hiç deterjan kullanmadan yıkama yapacak bulaşık makinesinin prototipleri ve ilk laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Seri üretimlerine 2019'un ikinci ve üçüncü çeyreğinde geçip, piyasaya süreceğiz. Bu ürünlerin ses getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





- Yeni akıllı telefon Venus Z30 fuarda görücüye çıktı





Fuar kapsamında ses teknolojisi ile çalışan ürünlerin de yer aldığına işaret eden Erdoğan, Türkiye'de Ekim ayında lansmanı yapılacak yeni akıllı telefonları Venus Z30'un da fuarda görücüye çıkacağını bildirdi.

Cep telefonu ihracatını artıracaklarını söyleyen Erdoğan, şu an istenen seviyede olmadığına dikkati çekti.

Erdoğan, akıllı evler, akıllı şehirler ve nesnelerin interneti alanında Vestel'in adının sıkça duyulacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2016 yılında tüm dünyada 6,5 milyar adet cihaz birbiriyle bağlantılıyken, 2017 yılında bu rakam yüzde 31 artarak 8,4 milyara ulaştı. 2021 yılında ise bu rakamın 22,5 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Ayrıca 2020 yılına kadar 492 milyon jest, mimik ve hareket sensörlü cihazın hayatımıza gireceğini tahmin ediliyor. Yaşam tarzını ve alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni teknolojiler hızla hayatımıza girerken Vestel olarak bizim durmamız mümkün değil. İnsanların hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünen bir marka olarak, akıllı evin kilidini biz açmalıyız dedik.

Buzdolabından çamaşır makinesine, klimadan tartıya, aynadan engelliler için tasarlanan bastona, telefondan fırına kadar tüm ürünlerimizi akıllandırdık. Akıllı ürünler hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinde Vestel tüm ürün gamıyla bu sürece hazır olup, sektöre bu konuda öncülük edecek."

Turan Erdoğan, Endüstri 4.0'ın yaşam tarzları olduğunu belirterek, burada yüzde 40'lara ulaştıklarını bildirdi, daha ileri gitmek için çalıştıklarını kaydetti.





- "Türkiye için ihracat şu an çıkar yol haline geldi"





Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, fuarın kendileri için önemine dikkati çekerek, bu kapsamda yeni görüşmeler yapıp, yeni siparişler alacaklarını dile getirdi.

IFA'nın hem teknoloji fuarı hem de ticari bir fuar olduğunun altını çizen Erdoğan, ihracat hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"İlk altı ayda Vestel olarak, dolar bazında yüzde 14 artış yaptık, yıl sonuna kadar bu artış temposunu devam ettiririz diye düşünüyorum. Geçen sene 2,1 milyar dolar toplam ihracat yapmıştık, bu sene yüzde 15'lik bir artışı normal karşılamak lazım. Her sene ihracatı artırmamız hedefimiz. Türkiye için ihracat şu an çıkar yol haline geldi."









- "Cumhurbaşkanımızın konuşmasında Vestel Venus'ü işaret etmesi bizi gururlandırdı"





Erdoğan'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar." sözlerinin anımsatılması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın bizzat konuşmasında Vestel Venus'ü işaret etmesi bizi gururlandırdı ve şevklendirdi, daha da çok çalışıp, bu teveccühe layık olmamız lazım. İnanılmaz bir ilgi oldu, özellikle devlet kurumları ve resmi kuruluşlardan tarafımıza ciddi müracaat oldu. Onlarla ilgili hemen hemen talebin hepsini karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Tabi bunun son kullancıya gitmesi biraz daha zaman alacak ama son derece olumlu etkisi oldu.

Zaten operatörlerin hepsi ile çalışıyorduk, şimdi bunların biraz daha hızlanacağını düşünüyorum, görüşmelerimiz hızlandı. Önemli olan halkımızın bu çağrılara kulak vermesi lazım. Bizim malımız kaliteli, güzel ve daha ucuz. Türkiye'de yerli malına olan teveccüh biraz eksik kaldı. Cumhurbaşkanımızın bu uyarısı, inşallah bu yönde bir algıyı tetikler. Adet bazında tam rakam veremeyeceğim ama özellikle resmi makamlardan, bazı belediyelerden ciddi sipariş geldi. Domino etkisi yaratacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra haftalık bazda satışta bir önceki haftaya göre en az yüzde 50 artış yaşandı."

Vestel Venus'un bu sene 8 ülkeye bu sene 10 bin adet ihraç edildiğini aktaran Erdoğan, bu sene bir Japon firması ile yapılan lisans anlaşmasının etkilerinin de gelecekte görüleceğini, telefon ihracatını artırmak için çalıştıklarını söyledi.





- "Sektördeki daralma son çeyrekte toparlanır"

Yaşanan kur artışlarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, Türkiye'nin bu tür hareketleri daha önce de atlattığını, yine atlatacağını, moralleri bozmamak gerektiğini söyledi.

Turan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türk firmalarının, Türk üreticilerinin bu tür krizleri yönetmede, dünyadaki diğer meslektaşlarına göre daha tecrübeli ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Tabi globalleşen dünyada, artan kur farkının belirli kısmını, mümkün olduğunca tüketiciye az yansıtmaya çalışıyoruz ama tabi yansımalar oluyor. Belirli süre sonra dolar kurunun makul bir yer oturacağını düşünüyorum.

Kimse malına zam yapmak istemez ama maliyetler arttığı zaman onun hesabı yapılır. Belli marjlar sineye çekilir, biz büyük bir kısmını sineye çektik ama bir kısmını mutlaka az da olsa tüketiciye yansıtma mecburiyetimiz var. Sektördeki daralma son çeyrekte toparlanır diye düşünüyorum ama yıl bazında bir daralma olacağı görülüyor"



