Verimlilik istatistikleri

ANKARA (AA) - Çalışan kişi başına üretim endeksi, sanayide yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,24 azalış gösterdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksi, toplam sanayide yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,24 azalarak 110,93 seviyesine geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 110,72 seviyesine ulaştı.

Çalışılan saat başına üretim endeksi yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,29 artarak 113,98 seviyesine yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bu dönemde yüzde 4,19 artışla 113,54 seviyesine çıktı.

Ana sanayi grupları bazında, çalışan başına üretim endeksinde geçen yılın aynı çeyreğine göre en fazla artış yüzde 0,75 ile "dayanıklı tüketim malı"nda gerçekleşti.

Sanayi alt sektörleri itibarıyla çalışan kişi başına üretim endeksinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre en büyük artış yüzde 4,61 ile "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı", en büyük azalış ise yüzde 6,40 ile "kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması"nda oldu.

Çalışılan saat başına üretim endeksinde ise geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 5,83 ile "makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı", en yüksek azalış ise yüzde 6,26 ile "kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması"nda kaydedildi.