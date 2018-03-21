ANKARA (AA) - Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında onaylatmaları gereken defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ticaret sicil müdürlüklerine, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında onayladıkları defterleri, elektronik ortamda Maliye Bakanlığına bildirme zorunluluğu getirildi. Defter tasdik ettiren mükellefin unvanı, vergi kimlik numarası, defterin türü ve kullanılacağı hesap dönemi, tasdik numarası, tarihi, tasdik işlemini yapan görevlinin bilgileri en geç onay işleminin yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar Bakanlığa gönderilecek.

Ticaret sicili müdürlükleri, söz konusu kuruluşların vergi kanunları bakımından da tasdik işlemlerini belirlenen esaslar doğrultusunda yapacak.

Söz konusu tebliğde yer almayan ancak 213 sayılı Kanun uyarınca anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik edilme zorunluluğu bulunan diğer defterlerin tasdik şerhlerinde, belirtilen bilgilere yer verilmesi yeterli olacak. Söz konusu şerhlerde Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'deki ilave bilgiler aranmayacak.

Elektronik ortamda bilgi gönderme zorunluluğu getirilen ticaret sicili müdürlüklerinin ayrıca bildirim yapmaları gerekmeyecek.

Ticaret sicili müdürlüklerince tasdik edilen defterlere ilişkin bilgilerin Bakanlığa gönderilmemesi halinde ceza uygulanacak.

Tebliğ öncesinde söz konusu işlemler noterler kanalıyla da yapılabiliyordu.

