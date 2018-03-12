Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde değişiklik taslağı

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağını görüşe açtı.

Taslağa göre, bankalar, hesaba bağlı olmayan işlemlerde de hiçbir limit gözetmeksizin yurt içi ve yurt dışına yapılan Türk lirası ve döviz havalelerini yapmadan önce göndericinin, yurt içi ve yurt dışından yurt içine yapılan Türk lirası ve döviz havalelerinde ödeme yapılmadan önce alıcının vergi kimlik numarasının tespiti ve kullanımıyla ilgili işlemleri yapacak.

Bankaların, yabancı uyruklu gerçek kişilerin 2 bin lira veya muadili yabancı parayı geçmeyen tutardaki havale işlemlerinde ise vergi kimlik numarasının tespiti ve kullanımıyla ilgili işlemleri yapma zorunluluğu olmayacak.

Yetkili müesseselerce yapılan işlemlerde "3 bin doları veya muadili" olarak uygulanan vergi kimlik numarası tespit limiti, "2 bin lira veya muadili yabancı parayı aşan" şeklinde değiştirilecek.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamına giren kuruluşlar müşterilerine hesap açmadan, sözleşme ve işlemleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımıyla ilgili işlemleri yapacak.

Bankalar için getirilen düzenlemeler, söz konusu kanun kapsamına giren kuruluşlar için de geçerli olacak ve bu kuruluşlar ile bankalar arasında uygulama birliği sağlanacak.

Yabancı para ve yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde Türk lirası karşılıklarının tespitinde Merkez Bankası tarafından ilgili gün için ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru veya alım satıma konu olmayan bilgi amaçlı döviz kuru dikkate alınacak.

Söz konusu taslaktaki konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya taslağa katkıda bulunulmasına yönelik görüş ve öneriler, 19 Mart'a kadar kuruma iletilebilecek.



