KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) 3. Ortak Meslek Komitesi toplantısı yapıldı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya, KTB yönetim kurulu üyeleri, meclis ve meslek komitesi üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilk günden itibaren üyelerinin imkanları dahilinde katkı sağladıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı KDV ve ÖTV indirimlerine de değinen Bağlamış, şunları kaydetti:

"Vergi indirimleri ekonomiye can suyu olacak. Büyümeye katkı sağlayacak. En önemlisi bu indirimler net indirim olarak fiyatlara yansıyacak. Ülkemiz için hayırlı olan bir uygulama. Ankara'da Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı Sayın Rifat Hiarcıklıoğlu’nun da olduğu Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda ülkemizin ekonomisi ve borsalarımızın çalışmaları değerlendirildi. Kayseri Ticaret Borsası çalışmaları ile Kayseri’nin tarım ve hayvancılık sorunlarını konsey toplantısına taşıma imkanı bulduk. Ankara'da yapılan toplantılarda önemli kararlar alınıyor. Biz de konsey üyesi olarak, üyelerimizin, ilimizin ve ülkemizin menfaatine olan çalışmaları yapma fırsatı buluyoruz. Bu sadeye sorunların ve çözüm yollarının yakın takipçisi olabiliyoruz. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız artarak devam edecek."