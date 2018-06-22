"Vergi Barışı Bilgilendirme Semineri" ATO'da yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeniden yapılandırmanın toplumun tüm kesimlerine kaçırılmaması gereken bir fırsat sunduğunu belirterek, "Aidatlarını ödeyememiş üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle düzenlediği "Vergi Barışı Bilgilendirme Semineri" ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Seminerin açılışında konuşan Baran, geçmiş döneme ait borcu bulunan Oda üyelerinin, yeniden yapılandırma için 31 Temmuz'a kadar ATO Mali İşler Müdürlüğüne başvurabileceklerini bildirdi.

Baran, vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden bu kanunu, borçların ödenmesinde kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görüyoruz. Aidatlarını ödeyememiş üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik terörle karşı karşıya olduğunu ifade eden Baran, ATO olarak her zaman devletin ve milletin yanında yer alacaklarını kaydetti.