Venezuela'ya ihracat 3'e katlandı

İZMİR (AA) - AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2017'de Venezuela'ya 37 milyon 432 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yaşanan siyasi yakınlaşmalar ve Venezuela'nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı 2018'de yüzde 223 artarak 120 milyon 800 bin dolara yükseldi.

En fazla gıda ürünleri ihraç edildi

Enflasyonun çok yüksek olduğu Venezuela'ya Türkiye ağırlıklı olarak gıda ürünleri ihraç etti.

İhracatta ilk sırayı 27 milyon 886 bin dolarla makarna aldı. Makarnayı 13 milyon 642 bin dolarla ay çiçek yağı, 7 milyon 860 bin dolarla buğday unu ve 5 milyon 41 dolarla kırmızı mercimek takip etti. Bu ülkeye ayrıca 1 milyon 546 bin dolarlık mısır unu ve 1 milyon 324 bin dolarlık şeker ihracatı gerçekleştirildi.

Hedef 200 milyon dolar

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke devlet başkanlarının yakınlaşmasının doğrudan ticareti de etkilediğini söyledi.

Venezuela'da meydana gelen ekonomik sıkıntılardan dolayı en fazla ihtiyacın gıda ürünlerinde olduğunu ve Türkiye'nin de gıda ürünleri ihraç ettiğine değinen Terci, "Önceki yıllarda tıpkı komşu ülkeleri tarafından ambargo uygulanan Katar’da olduğu gibi bu zor gününde de Venezuela'ya Türkiye olarak elimizi uzattık." dedi.

Venezuela'ya ihracatın bu yıl da hızlı başladığını dile getiren Terci, şunları kaydetti:

"2018 Ocak ayında 1 milyon 752 bin dolarken bu yıl ocak ayında rakama yüzde 411 artarak 8 milyon 958 bin dolara yükseldi. Bu ivme ile giderse 200 milyon dolar rakamlarını yakalama imkanımız var. Türk ürünlerinin lezzeti, kalitesi ve fiyat avantajıyla Venezuela pazarında kalıcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu ülkeden diğer Güney Amerika ülkelerinde de ihracatımızı artırmak istiyoruz."