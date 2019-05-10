Venedik Bienali Türkiye Pavyonu Fiat sponsorluğunda kapılarını açıyor

İSTANBUL (AA) - Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, Fiat sponsorluğunda, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinasyonda açılacak.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Venedik Bienali 58'inci kez kapılarını açmaya hazırlanırken, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu da 2011 yılından bu yana olduğu gibi bu bienalde de Koç Topluluğu şirketlerinden Tofaş bünyesindeki Fiat sponsorluğunda gerçekleşiyor.

İKSV'nin koordinasyonunda hayata geçen Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nda bu yıl İnci Eviner’in Biz, Başka Yerde adlı eseri yer alıyor. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, 11 Mayıs'tan 24 Kasım'a kadar bienalin ana mekanlarından Arsenale'de ziyaret edilebilecek.





- "Kendi sınırlarımızı aşıp yenilikçi ve farklı platformlar geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, dünyanın en köklü ve önemli sanat etkinlikleri arasında gösterilen Venedik Bienali'nde Türkiye'nin temsil edilmesine uzun süreli katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tofaş, Koç Topluluğu ve İKSV arasındaki iş birliğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Eroldu, şunları kaydetti:

"Merhum Vehbi Koç'un ilerici vizyon ve girişimiyle Koç Holding ve Fiat ortaklığında kurulan Tofaş'ın geçtiğimiz yıl 50’nci yıl dönümünü kutladık. Önümüzdeki 50 yılda da Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam edeceğiz. Tofaş olarak farklı düşünce biçimlerinin bizi geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Sahip olduğumuz bu bakış açısı bizi çağdaş sanatla da buluşturuyor. Sürdürülebilirlik her alanda olduğu gibi, sektörümüzde de çok önemli. İşimizi yaparken, uzun soluklu ve derinliği olan konulara yöneliyoruz. Kendi sınırlarımızı aşıp yenilikçi ve farklı platformlar geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Venedik Bienali sanat ve sanayinin yakınlaşmasına dair bize bu noktada imkan sağlıyor.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'na Fiat markamız ile 2011’den bu yana destek veriyoruz. Dünyanın en köklü ve önemli güncel sanat etkinliklerinden birinde ülkemizin temsil edilmesine uzun süreli katkı sunduğumuz için mutluyuz. Tofaş olarak Türkiye ile İtalya arasında ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesine yönelik uzun yıllardır önemli katkılar sağlıyoruz. Bu güçlü bağımızın sanat yoluyla daha da kuvvetlendiğine inancım tam. Tofaş olarak toplumsal kalkınmanın en önemli ayaklarından biri olan kültür ve sanata verdiğimiz destekle kültürler arasında köprü kurmaya devam edeceğiz."





- "Vakfımız ve topluluk şirketlerimizin kültür-sanata verdiği desteklerle gurur duyuyoruz"





Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl da, 2019'un Koç Topluluğu'nun kültür-sanat yatırımları açısından çok önemli bir yıl olduğunu ifade etti.

Koç Topluluğu olarak kültür ve sanata verdikleri desteği öncelikleri arasında gördüklerinin altını çizen Kızıl, sanat yoluyla toplumlar arasında kültürel köprüler kurmayı, karşılıklı diyaloğu güçlendirici çalışmalarda bulunmayı çok önemsediklerini vurguladı.

Kızıl, çağdaş sanatı da özellikle özgür düşünceyi ve farklı bakış açılarını temsil etmesi nedeniyle değerli bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çağdaş sanat, sanatçıya da izleyiciye de, sosyal ve ekonomik sorunlara sanat yoluyla yorum ve eleştiri getirebildiği demokratik bir alan sağlıyor. Merak etmeyi, sorgulamayı, farklılıkları anlamayı teşvik ediyor. Koç Holding olarak, gerek Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki kurumlarımız gerekse de topluluk şirketlerimiz ile çok sayıda kültür ve sanat projesine destek oluyoruz. Bu projelerin kapsamı tiyatro festivallerinden, edebiyat söyleşilerine, konserlerden sergilere kadar çok farklı alanlarda çeşitlilik gösteriyor. Kültür sanat yatırımlarımız açısından 2019 çok özel bir sene olacak. Yeni çağdaş sanat müzemiz Arter'in yaklaşan açılışı, Sadberk Hanım Müzesi'nin yeni yerine taşınıyor olması, 2007 yılından bu yana ana sponsoru olduğumuz, İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Bienali'nin 16'ncı kez kapılarını açmaya hazırlanması gibi aynı yıl içinde gerçekleşecek çok önemli gelişmelerin heyecanı içindeyiz. Bugün bizleri buluşturan Venedik Bienali Türkiye Pavyonu ile 2019’un bu zengin kültür içeriğine anlamlı bir başlangıç yapıyoruz."