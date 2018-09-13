Varlık Fonu'nun yeni yönetiminin belirlenmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin yönetim kurulu başkanı olmasına ilişkin, "Bu değişiklik ulusal ve uluslararası ekonomi ve finans çevrelerinin dikkatlerinin yeniden Varlık Fonu üzerine çekilmesine vesile oldu. Bu değişiklik tarihi bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Akay, yazılı açıklamasında, 12 Eylül'de Kayseri Şeker Fabrikasının yüzde 10'luk hissesi, Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, MP, TCDD, TJK, Borsa İstanbul, TÜRKSAT, Türk Telekom, Eti Maden, Çaykur, THY, Halkbank, Denizcilik İşletmeleri ve İzmir Limanını bünyesinde bulunduran Varlık Fonunun yönetim değişikliği ile ilgili kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Yapılan bu değişiklikle Varlık Fonu yönetim kurulu başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Akay, şunları kaydetti:

"Bu değişiklik ulusal ve uluslararası ekonomi ve finans çevrelerinin dikkatlerinin yeniden Varlık Fonu üzerine çekilmesine vesile oldu. Bu değişiklik tarihi bir karardır. Kayseri Şeker’in yüzde 10'luk hissedarımızın başkanı da Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Bir nevi ortağımız oldu. İşin doğrusu bu gelişme hem Varlık Fonu’nun geleceği açısından hem de Varlık Fonu'na tabi olan kuruluşların işleyişi ve geleceği açısından önemli bir değerlendirme olduğu kanaatindeyim."