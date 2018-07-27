VakıfBank'tan esnafa özel

İSTANBUL (AA) - VakıfBank "Hesaplı POS" hizmetinden bir yıl yararlanmayı taahhüt eden esnaf, bu süre boyunca hesap işletim, havale ve EFT ücreti ödemeyecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, diğer işletmelere oranla daha düşük cirolarla POS cihazı kullanan küçük ölçekli müşterilere aylık sabit bir tutar karşılığı hizmet sunan VakıfBank, Hesaplı POS kampanyasıyla esnafın hesap işletim, havale ve EFT ücretlerini de sıfırlıyor.

VakıfBank, bu hizmetten bir yıl yararlanmayı taahhüt eden esnafa "Nette Mini Tarife" paketini bir yıl boyunca ücretsiz sunuyor.

Normalde aylık bedeli 15 lira olan "Nette Mini Tarife" paketi, hesap işletim ücreti muafiyeti ve internet bankacılığı üzerinden aylık 25 adet havale ve 6 adet EFT'yi ücretsiz gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

Kampanyaya katılım halinde bir yıl süreyle bu işlemler ücret ödemeden gerçekleştirilebiliyor. Hesaplı POS'tan yararlanmak isteyenler, ayrıca, çalışma koşuluna ve aylık ciro limitine uygun paketlerden dilediğini seçerek, aylık bir sabit ücret karşılığında POS giderlerini önceden belirleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak, KOBİ bankacılığında çok önemli bir yere sahibiz. 81 ilde, 953 şubemizde KOBİ'lere özel çalışan toplam 2 bin 300’ün üzerinde portföy yöneticimiz var. KOBi'lerle olan iş birliğimizi sadece ürün ve hizmetlerle sınırlandırmıyor, KOBİ'lerimizin yanındaki güç olarak onlara finansal danışmanlık da yapıyoruz. Özellikle KOBİ nitelikli müşterilerle kurduğumuz ticari ilişkinin uzun soluklu ve kazan-kazan ilkesine uygun olmasına önem veriyoruz. Bu doğrultuda yalnızca kredi kullandırımıyla sınırlı kalan bir bankacılık anlayışıyla hareket etmiyoruz. Hesaplı POS kampanyamızla da sektördeki diğer bankalara nazaran bankacılık ürün ve hizmetlerinden alınan masraflarda müşterilerimize ayrıcalık tanıyoruz."