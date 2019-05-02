VakıfBank'tan

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 3 yeni ürünüyle hem müşterilerinin mevduatını enflasyona karşı koruma altına alıyor hem de TL mevduatı destekliyor.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, müşterilerinin birikimlerini enflasyondan etkilenmeden koruyan ve TL mevduatı destekleyen 3 yeni vadeli mevduat ürününü devreye aldı.



VakıfBank, 3 yeni ürünüyle hem müşterilerinin mevduatını enflasyona karşı koruma altına alıyor hem de TL mevduatı destekliyor. "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap", 3 farklı seçeneğiyle TL mevduata enflasyon güvencesi veriyor.





- "TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "güçlü Türkiye'nin lider bankası" olarak, hem reel ekonominin hem de vatandaşlarının yanındaki güç olmak için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Milli ekonomi ve halkın talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek inovatif ürünlerle çözümler sunduklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"3 alternatifli hazırladığımız Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap'larımız, TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor. Vade sonunda ya da ara dönemlerde hesaplara enflasyon farkı ekleniyor. Müşterilerimizin güven duygusu artıyor. TL mevduatlarda yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap ürünümüzle tasarrufları korumaya alıyoruz. Yeni ürünlerle döviz tevdiat hesaplarından TL'ye hızlı bir şekilde dönüş olacak ve TL mevduata ilgi yeniden artacak. Bu da ülkemize büyük kazançlar getirecek."





- İlave faiz oranıyla enflasyon koruması







TL mevduat birikimlerini desteklemeyi amaçlayan "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap"ın ilk alternatifinde, 92 ile 370 gün arasında vadeyle açılacak TL mevduat hesapları enflasyondan etkilenmeden garantili yüksek getiri alabilecek. Hesap açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı ve ilave faiz oranı taahhüt edilecek. Vade sonunda, taahhüt edilen faiz oranı, en son açıklanan yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan faiz oranı ile karşılaştırılacak. Karşılaştırma sonucunda yüksek olan faiz oranı ile hesaba faiz işleyecek. Böylece müşterilere TL yatırımlarında garantili yüksek getiri sağlama ve enflasyondan etkilenmeme imkanı sunulacak. Hesaptan vade süresi içerisinde para çekme işleminin gerçekleşmesi durumunda hesabın vadesi bozulmayacak ve vade sonunda hesaptaki tutar üzerinden faiz işleyecek.







- Risk primi taahhüdüyle enflasyon koruması





VakıfBank’ın "Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap" ürününün ikinci alternatifi, TL birikim sahiplerine faiz getirisinden ziyade ileriye dönük enflasyon koruması sağlayacak. 366-370 gün vadeyle açılacak bu mevduat hesabında açılış tarihinde herhangi bir sabit faiz oranı taahhüdü olmayacak risk primi taahhüt edilecek. Vade sonunda en son açıklanan 12 aylık TÜFE değişim oranı üzerine hesap açılış tarihinde geçerli olan risk primi oranı eklenerek getiri sağlanacak. Yine vade süresi boyunca hesap sahipleri hesaplarından vadesi bozulmadan işlem de yapabilecek.



Üçüncü alternatifte ise 366-370 gün vadelerle hesap açılabilecek. En son açıklanan TÜFE değişim oranı üzerine hesap açılış tarihinde geçerli olan risk primi oranı eklenerek enflasyon koruması sağlanacak. 3 aylık dönemlerde TL mevduat hesabı sahiplerine getiri sağlanacak. Hesaptan vadesi bozulmadan işlem de yapılabilecek.

