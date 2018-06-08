VakıfBank'tan bayram kredisi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, "Bayram Kredisi" kampanyasıyla bu bayramda da müşterilerini yalnız bırakmıyor. "90 bin TL üst limitli ihtiyaç kredisi" ve "Bayrama Özel Sıfır KM Taşıt Kredisi" ile 48 aya varan vade fırsatı sunan banka, kredi başvurusu için şubeye gelme şartı da aramıyor.

VakıfBank'ın açıklamasına göre, banka, müşterilerinin bayram ihtiyaçlarını rahat karşılayabilmeleri için uygun vade ve ödeme seçenekleriyle dolu kredi kampanyalarını başlattı. VakıfBank'ta müşteriler, uygun faiz oranlarıyla 90 bin liraya kadar "Bayram Kredisi" kullanabilecek. Eşit, artan-azalan, 3 ay ödemesiz taksit imkanları da sunan krediye VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasından da başvuru yapılabilecek.

Bankanın bayrama yeni bir otomobille girmek isteyenler için hazırladığı ''Bayrama Özel Sıfır Km Taşıt Kredisi'' ise uygun faiz oranı, 48 aya varan vade ve kefilsiz başvuru seçenekleriyle sunuluyor. ''Bayrama Özel 0 Km Taşıt Kredisi" nihai fatura değeri 100 bin lirayı aşan taşıtlarda bedelin 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, 100 bin TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50'sine kadar kullanılabiliyor.

