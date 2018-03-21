VakıfBank'a, uluslararası çevre ve kalite sertifikası

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV SÜD tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" ve "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" sertifikalarına layık görüldü.

VakıfBank açıklamasına göre, banka, sürdürülebilir bankacılık alanlarındaki faaliyetleri doğrultusunda, TÜV SÜD denetimleri sonucunda "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" belgesini almaya hak kazandı.

Banka ayrıca, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin sürekli artırılmasını öngören "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" belgesini de alarak bu alandaki çalışmalarını sertifikalandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, bankanın iklim değişikliğiyle mücadele ve müşteri odaklı büyüme stratejisine katkı konularında iki önemli adım attığını kaydetti.

Aldıkları sertifikayla bankacılık faaliyetlerinin çevreye doğrudan etkisini en aza indirgediklerini belgelendirdiklerini vurgulayan Özcan, "Çevre dostu bir yaşam modeli artık tüm dünyanın arayışıdır. 'Sürdürülebilir kalkınma ancak sürdürülebilir çevreyle mümkündür' prensibinden hareketle faaliyetlerimizin çevresel boyutlarını belirlemeyi, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevreyle ilgili her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlıyoruz. Doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın hepimizin en önemli görevi olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, müşteri odaklı büyüme stratejileri kapsamında operasyonları ve süreçlerini "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" ile uyumlu hale getirdiklerini aktararak, böylece müşteri memnuniyetinin ve bankacılık hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediklerini bildirdi.

Sertifikalandırma sürecinde uluslararası denetim firması TÜV SÜD'le iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası alanda son derece önemi olan bu iki sertifikanın belgelendirme denetiminde, bu alanda 152 yıllık küresel bir tecrübeye sahip olan TÜV SÜD ile çalışmamız, sürdürülebilirlik hassasiyetimizin en önemli göstergelerindendir. Kurulduğu 2014'ten itibaren yer aldığımız BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde gösterdiğimiz performans her geçen yıl artarak devam etmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını genel müdürlük birimleri ve tüm şubeleri kapsayacak şekilde almayı başaran bankamız, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını ise genel müdürlük birimleri ve 31 şubede yapılan denetimler sonucu almaya hak kazanmıştır. 2018 sonu itibarıyla belgelendirme kapsamına 250 şubemizin daha eklenmesini planlıyoruz. Orta vadede ise tüm VakıfBank ailesinin ISO 14001 sertifikalı binalarda çalışmasını hedefliyoruz."





- "Güçlü Türkiye'nin güçlü şirketlerine hizmet sunmaya devam edeceğiz"





TÜV SÜD Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Emre Büyükkalfa ise VakıfBank'ın tüm şubelerini kapsayan ve dünyanın en köklü kalite yönetim standardı olan "ISO 9001"in, tüm operasyonel süreçleri en iyi şekilde izleme ve yönetme konusunda yol gösterici olacağını kaydetti.

VakıfBank'ın 31 pilot şubesinde gerçekleştirdikleri "ISO 14001"in ise 2018 sonuna kadar VakıfBank'ın 250 şubesine daha yayılacağını anlatan Büyükkalfa, "TÜV SÜD olarak hem yerel hem de küresel ölçekte sahip olduğumuz 152 yıllık sektörel bilgi ve uzmanlığımızla, güçlü Türkiye'nin güçlü şirketlerine dünya standartlarında hizmet sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.