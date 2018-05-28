VakıfBank konut kredisinde sektörden 4 kat fazla büyüdü

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, konut kredilerinde yılın ilk 5 ayına damgasını vurarak, bugüne kadar 450 binden fazla müşterisini SarıPanjur konut kredisi ile ev sahibi yaptı ve yüzde 5,51'lik oranla sektör ortalamasının 4 kat üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, VakıfBank, 2018'de 3 milyar liradan fazla konut kredisi kullandırdı.

Vakıfbank, eşit taksitli, azalan taksitli, eşit anapara ödemeli gibi 10 farklı SarıPanjur ürününü şubelerinin dışında alternatif dağıtım kanalları üzerinden de hızlı başvuru alarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuyor.

VakıfBank müşterileri, satın alacakları evin ekspertiz değerinin yüzde 80’ine kadar konut kredisi kullanarak ev sahibi oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, konut kredilerinde sektörün ortalama yüzde 1,48 büyüdüğüne dikkat çekti.

Çelebi, "Bizim için önemli olan müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretebilmek. Bu kapsamda sunduğumuz konut kredisi kampanyalarımızla yılın ilk 5 ayında sektör ortalamasının 4 kat üzerinde büyümeyi başardık. Önümüzdeki dönemde de konut sektörünün ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurarak, farklı kampanya ve fırsatlarla ev sahibi olmayı isteyen müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.