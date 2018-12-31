VakıfBank, Blockchain Türkiye Platformu'na üye oldu

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, dijital değişim ve dönüşüm süreci kapsamında, Türkiye'de sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturulması ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi amacıyla oluşturulan Blockchain Türkiye Platformu'na üye oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla kurulan Blockchain Türkiye Platformu'nun üyelerinden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih, müşterilerine çağdaş bankacılık yöntemleriyle inovatif ürün, hizmet ve çözümler yaratmak üzere yeni bir hamle yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak bankacılık sektöründe dünyadaki değişimi ve dönüşümü herkesten önce fark edebilen bankalardan biriyiz. İçinde bulunduğumuz değişim ve dönüşüm sürecinde başrol dijitalleşmeye ait... Günümüzün rekabetçi koşullarında müşterilerimiz için hızlı ve doğru adımlar atmamızı sağlayan ve VakıfBank'ı tüm paydaşlarıyla dönüşüme hazırlayan Türkiye bankacılık sektörünün en büyük IT dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdik. Şimdi de müşterimizin yanındaki güç olma sorumluluğumuzla blockchain gibi yeni teknolojik çözümleri müşterimizle buluşturmak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede Blockchain Türkiye Platformu üyeliğimiz önemli bir adım olmuştur. Farklı bilgi ve deneyimlere sahip şirketlerin bir araya geldiği bu platformda yeni bakış açılarıyla fark yaratacak çözümler geliştireceğimize inanıyorum."