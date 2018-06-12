İSTANBUL (AA) - VakıfBank, durmadan çalışan "ARI Hesabı" ile kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, "ARI Hesabı" ile birikimler gecelik faiz oranıyla değerlenirken, ihtiyaç anında vade kaybı yaşamadan para yatırma, para çekme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

VakıfBank internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından gerçekleştirilen EFT/havale işlemleri için herhangi bir ücret ödemeyen "ARI Hesabı" sahiplerinden hesap işletim ücreti de alınmıyor. İlk defa "ARI Hesabı" açtıracak olan müşteriler, 100 gün boyunca "ARI Hesabı"nın cazip tanışma faiz oranlarından yararlanabiliyor.

Gecelik vadeli mevduat hesabı özelliklerine sahip olan "ARI Hesabı", VakıfBank şubeleri, çağrı merkezi, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından açılabiliyor.





