İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 8'inci özel bankacılık şubesini Antalya'da açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, "Kişiye Özel Yaklaşım" anlayışıyla geliştirdiği özel bankacılık şubeleriyle müşteri memnuniyetini artırmaya devam ediyor. Bu yaklaşımla 8'inci özel bankacılık şubesi, Türkiye’nin en önemli marka şehirlerinden Antalya’da açıldı.

Antalya Şirinyalı'da yer alan VakıfBank Antalya Özel Bankacılık şubesinin açılışına VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve bankanın üst düzey yöneticileri de katıldı.

VakıfBank Antalya Özel Bankacılık şubesi, mevduatı 500 bin lira ve üzeri olan üst gelir grubu müşterilere hizmet verecek.





- "Müşteri sayısı yüzde 57 arttı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, özel bankacılık şubeleriyle hizmet kalitesini yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üst gelir grubu, tüm klasik bankacılık ihtiyaçlarının yanı sıra parametrelerini kendilerinin belirlediği özel yatırım danışmanlığı ve yönetimi hizmeti de almak istiyor. VakıfBank olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmetleri uygulamaya alıyor, özellikle dijital kanallardan müşteri taleplerini karşılayarak kolay erişilebilen, hızlı ve kusursuz hizmet sunan bir banka olmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımımız çerçevesinde geliştirdiğimiz VakıfBank Özel Bankacılık şubeleriyle hem müşterilerimize karlı yatırım yapma imkanı tanıyoruz hem de bankamızın karlılığını artırıyoruz."

Özcan, VakıfBank Özel Bankacılık şubelerinde verilen hizmetlere ilişkin, "2018 yılında hedef müşteri gruplarına yönelik etkin çalışmalar ile müşteri sayımızı 2017 sonuna göre yaklaşık yüzde 57 artırdık. VakıfBank Özel Bankacılık operasyonumuz, toplam varlığı 500 bin TL ve üzeri olan müşterilere 3'ü İstanbul’da, diğerleri Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da olmak üzere, özel tasarlanmış şubeleriyle hizmet veriyor. Antalya ile 8 şubeye ulaşmış olduk." ifadelerini kullandı.

Büyüme politikalarını potansiyel müşteri kazanımı ve müşteri memnuniyeti ekseninde değerlendirdiklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"VakıfBank Özel Bankacılık birimimiz, 2018 yılında varlık büyüklüğünü 2017 sonuna göre yaklaşık yüzde 45 oranında artırdı. VakıfBank Özel Bankacılık şubelerimizde opsiyon, swap gibi her türlü türev ürünlerin alım satımına yönelik ileri düzeyde uzmanlık gereken hizmetleri sunuyoruz. Getirisi ve riski farklı olan her türlü yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası enstrümanları, sabit-değişken getirili devlet ve özel sektör menkul kıymetleri, yapılandırılmış mevduat ürünleri, yurt içi/dışı hisse senetleri alım-satımı, özel fonlar gibi ürün ve hizmetlerin yanı sıra günlük hayatı kolaylaştıran müşterilerimize hizmet sunuyoruz."





- "Üst segmentteki müşterilerimizin ihtiyacı olan yatırım hizmetleri karşılanacak"





Mehmet Emin Özcan, Antalya'nın turizmin öncülüğünde yükselen bir marka şehir olduğun aktararak, "2019 yılında 19 milyon turistin beklendiği Antalya, pek çok özelliğiyle Türkiye’nin doğrudan dünyaya açılan penceresi olarak görülüyor. VakıfBank Antalya Özel Bankacılık şubesiyle üst segmentteki müşterilerimizin ihtiyacı olan yatırım hizmetleri karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Özcan, sadece özel bankacılık müşterilerine özel VakıfBank Private Kredi Kartı da müşterilerinin kullanımına sunduklarını belirterek, "2018 yılında Özel Bankacılık müşterilerine özel VakıfBank Private Kredi Kartı, VakıfBank Private Bankomat Kartı ve VakıfBank Özel Bankacılık Yat Kredisi ürünü hizmete sunduk. VakıfBank Private Kredi Kartı ile kart sahiplerine, puanlarının 4 katı değerinde uçak bileti alma imkanı, yurt dışı harcamalarında özel indirimler, ücretsiz lounge hizmeti ve kiralık kasa hizmetlerinde yüzde 50 indirim gibi ayrıcalıklı hizmetler veriyoruz. VakıfBank Özel Bankacılık Yat Kredisi ile de müşterilerimizin sıfır ya da ikinci el yat alımları için finansman sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



