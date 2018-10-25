Vakıf Katılım Ordu Şubesi açıldı

ORDU (AA) - Vakıf Katılım'ın Ordu Şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Altınordu ilçesi Düz Mahalle'deki şubenin açılışında konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Vakıf Katılım'ı, Ordu ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak, özellikle de faizsiz bankacılığın ülkede gelişmesi bakımından önemli bir yatırım olarak gördüklerini söyledi.

Orduluların da katılım bankalarına ilgisi olduğunu belirten Vali Yavuz, "İnanıyorum ki bu yatırım Ordu ekonomisine önemli katkı sunacaktır. Vatandaşlarımızın katılım bankalarına ve özellikle de Vakıf Katılım Bankası'na ilgi göstermesini bekliyoruz." dedi.

Vali Yavuz, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş ise katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla çıktıkları bu yolda, istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Şube açtıkları bölgelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Göktaş, diğer illerde olduğu gibi Ordu'da da hem müşterilerin finansal ihtiyaçlarına derman olacak hem de destekledikleri projelerle bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaklarını kaydetti.

Göktaş, Karadeniz Bölgesi'nin göz bebeği Ordu'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, "Vakıf Katılım olarak bundan böyle yeni şubemiz, hızlı çözümlerimiz ve finansal desteğimizle ekonomisi her geçen gün daha da büyüyen, sahip olduğu kültür ve eşsiz doğasıyla herkesi kendisine hayran bırakan Ordu'nun yanında olacağız. Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak projelere destek vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Katılım bankacılığında referans kurum olma" vizyonuyla yatırımlarına devam ettiklerini ve başta yeni ödeme sistemleri olmak üzere pek çok alanda geliştirme çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Her ne kadar katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesi olsak da köklü bir geçmişe sahibiz. Gençliğimizin getirdiği dinamizmi ve takipçisi olduğumuz kadim vakıf kültürünün yüzyıllara dayanan birikimini harmanlayarak kamunun katılım bankacılığına verdiği destek doğrultusunda hızlı bir büyüme süreci geçiriyoruz. Vakıf Katılım olarak sektördeki temel misyonumuzu, mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve ülkemiz ekonomisini büyütecek yatırımları hayata geçirmek olarak görüyoruz."

Göktaş, bu vizyon doğrultusunda yön verdikleri çalışmalar sonucunda 2018'in üçüncü çeyreğinde 2017 yılı sonuna göre yüzde 41'lik büyüme sergilediklerini ve 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştıklarını belirterek, "Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz. 2018 üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız 19,1 milyar, topladığımız fonlar da 12,8 milyar lira oldu." dedi.

İkram Göktaş, yıl sonuna kadar şube sayısını 90'ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Açılışa, Vali Yavuz'un yanı sıra Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Betül Vural Yılmaz, Ordu Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Vakıf Katılım Ordu Şube Müdürü Hüseyin Altaylı ve çok sayıda davetli katıldı.

































