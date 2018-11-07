Vakıf Katılım İzmit Şubesi açıldı

KOCAELİ (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Şubeleşmeye önümüzdeki yılda da devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl 110-115, belki 120 şubeyi zorlayacağız." dedi.

Vakıf Katılım'ın İzmit Şubesi, düzenlenen törenle açıldı. Karabaş Mahallesi'ndeki şubenin açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile davetliler katıldı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin, Türk sanayisi için oldukça önemli olduğunu ve en büyük 100 sanayi kuruluşunun 18'ine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye otomotiv sektörünün kalbinin attığı Kocaeli'de, Gebze'den sonra ikinci şubelerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Göktaş, Kocaeli'deki KOBİ'leri destekleyeceklerini bildirdi.

Göktaş, şu anda şube sayılarının 86'ya ulaştığını belirterek, "Yılı 90-91 şubeyle kapatacağız. Ekonominin görece çalkantılı olduğu bir dönemde bile açılışlarımızı durdurmadık. Bu da aslında vatandaşların teveccühünün bir göstergesi. İlgiden çok memnunuz." dedi.

Vakıf Katılım olarak KOBİ bankacılığına odaklanmak istediklerini ifade eden Göktaş, "Hükümetin yeni ekonomik planında desteklediği sektörlerde faaliyet gösteren, özellikle ihracata, ithal ikamesine, istihdama ve imalata yönelik şirketleri destekleme arzusundayız. Burada nihai hedef, hem hükümetin ekonomi politikalarını desteklemek hem cari açığı kapatıcı kurumlara destek vermek. Şubeleşmeye önümüzdeki yılda da devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl 110-115, belki 120 şubeyi zorlayacağız." şeklinde konuştu.





- "18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık"





İkram Göktaş, dünya genelindeki olumsuz konjonktüre rağmen Vakıf Katılım'ın aktif büyüklükte 2017 sonuna göre yüzde 41'lik büyüme sağladığını aktararak, "2018 üçüncü çeyreğinde yaklaşık 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk." dedi.

Türkiye'de katılım bankacılığının pazar payının şu anda yüzde 5'ler seviyesinde olduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu, dünya ölçeğinde kıyasladığımız zaman düşük bir oran. Dünya ortalamasını yakalamamız halinde önümüzde ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor bu... Türkiye İslami bankacılık alanında ilk 10 ülke arasına bile giremiyor. Yüzde 5 çok küçük bir oran. Yüzde 98-99'u Müslüman olan bir ülkede bu oranın yüzde 50'lere doğru çıkmasını bekliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin finans merkezi olması gerçekten çok önemli. Üçüncü havalimanının adı İstanbul oldu. İstanbul çok değerli bir marka. Türkiye'nin ve İstanbul'un finans merkezi olması konusunda bu markayla birlikte çok önemli bir adım atıldı. Bizim kişisel görüşümüz Türkiye'nin öncelikle İslami finansın merkezi olması, ondan sonra global bir finans merkezi olma yolunda ilerlemesi."



