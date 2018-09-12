Uzmanlara en çok dolar, altın ve bitcoin soruldu

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Girişimci ve KOBİ'lerin iş kurarken veya yatırım yaparken ihtiyaç duyduğu uzman görüşü ihtiyacını karşılamak için başkentli bir firma tarafından kurulan web sitesine en çok dolar, altın ve bitcoinin durumu soruldu.

Yerli imkanlarla geliştirilen yazılımla girişimci ve KOBİ'lerin iş kurarken ya da yatırım yaparken yaşadığı "bir bilene sorabilsem" kaygısına son vermeyi hedefleyen "Eksperin.com", yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçirildi.

Belirli kategorilerdeki uzmanlarla bu kişilerden fikir veya tavsiye almak isteyenleri görüştüren Eksperin.com sayesinde, Anadolu'daki bir KOBİ veya girişimci, bulunduğu yerden başka şehirdeki uzmana işiyle ilgili soru sorup fikir alabilirken, uzman da bunun karşılığında gelir elde ediyor.

Girişimciler ve KOBİ'ler, görüşmek istedikleri uzmana istek gönderip randevu alabiliyor. Site, uzmana ve müşteriye, sabit bir telefon numarası ve görüşme için özel şifre veriyor. Taraflar belirlenen saatte numarayı arayıp şifreyi girerek görüşmeye başlıyorlar. Böylece iki taraf birbirlerinin iletişim bilgilerini almadan görüşme yapabiliyor.

- Girişimci ve KOBİ'lere fikir, uzmanlara gelir



"Eksperin.com" sitesinin kurucusu Ersin Mete Ertürk, AA muhabirine, yatırımcıların en önemli sorunlarından "uzman görüşü" ihtiyacına çare olmak için web sitesini kurduklarını söyledi.

Girişimci ve KOBİ'lerin, işlerini büyütebilmek veya yanlış giden şeyleri görerek, önlem alabilmeleri için ne zaman isterlerse konusunda uzman kişilere kolayca ulaşabilmelerini sağlamayı, online ortamda bire bir görüştürmeyi amaçladıklarını belirten Ertürk, şöyle devam etti:

"Eksperin.com'da iş insanları, işlerinde ve özel hayatlarında sorun yaşayanlar, yatırım danışmanlığı almak isteyenler, uzmanlara dakika ve Türk lirası üzerinden istedikleri zaman oturdukları yerden sorularını yöneltebiliyorlar. Bu sayede uzman da profesyonel gelir elde etmiş oluyor. Teknolojik altyapımız sayesinde iki taraf birbirlerinin iletişim bilgilerine sahip olmadan, güvenle görüşmeleri gerçekleştirebiliyor."

- Yatırımcılar astroloji konusunda da danışmak istiyor

Ertürk, Eksperin.com'un kurulduğu günden bu yana 300'den fazla uzmanla hizmet verdiğini ve platform üzerinden yaklaşık 3 bin görüşme gerçekleştiğini bildirdi. Eksperin.com'a en çok döviz, altın, sanal para, girişimcilik alanlarında sorular geldiğine işaret eden Ertürk, "Platformda yapılan görüşmelerde konu başlıkları ülkenin gündemine göre değişiyor. Döviz kurundaki volatiliteyle birlikte en çok doların yıl sonunda hangi rakama dayanacağı, altının daha ne kadar artacağı, bitcoinin güvenli bir yatırım aracı olup olmadığı ve 'blockchain'in (blok zinciri) hayatımızda ne gibi değişiklikler yaratabileceği merak edildi. Soruların bin 600'ü ekonomi ve finans, bin 200'ü dijital dönüşüm ve teknoloji, 200'ü ise kariyer ve özel hayatla ilgili konulardan oluştu." diye konuştu.

Teknoloji, insan kaynakları, ekonomi, finans, girişimcilik, genel sağlık alanlarında danışmanlık veren başarılı uzmanların dakika ücretlerinin 10 lira olduğuna dikkati çeken Ertürk, ücret talep etmeyen, gönüllü hizmet veren bazı mentor ve danışmanların da platformda deneyimlerini ücretsiz paylaştıklarını dile getirdi.

Ertürk, müşterilerden gelen geri dönüşlere çok önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Danışanlarımızdan, uzmanların yer almadığı bazı kategorilerle ilgili öneriler aldık. En çok talep edilenler astroloji ve sağlıklı beslenme konu başlıkları oldu. Bu ikisini de yeni kategori olarak ekledik. Uzmanlar da yakında hizmet vermeye başlayacak."