Uzmanlar, Reel Sektörün Finansmana Erişimi'ni İzmir'de anlatacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve sanayi odaları iş birliğiyle düzenlenen "Reel Sektörün Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Araçlarının Rolü" konulu yatırımcı eğitimlerinin yeni durağı İzmir olacak.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, eğitim, 26 Eylül'de Ege Bölgesi Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ekonomistler Şant Manukyan ve Üzeyir Doğan'ın katılımıyla düzenlenen eğitim programında, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Kurumsal Finansman Müdürü Kaan Kırtay, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Kurumsal Finansman Müdürü Metin Özhan ve Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Kurumsal Finansman Müdürü Eylem Çiftçi Gölünç konuşmacı olarak yer alacak.

Eğitimler ile finansman gereksinimi olan ve sermaye piyasalarından finansman sağlamayı planlayan firmaların, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların pay halka arzları, borçlanma aracı ihraçları, şirket satın alma ve birleşme işlemleri hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.