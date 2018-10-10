Uzmanlar, “Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma”yı Bursa’da anlatacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliği kapsamında düzenlenen "Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma" konulu yatırımcı eğitimi 17 Ekim'de Bursa'da yapılacak.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, TSPB ile Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliği kapsamında düzenlenen "Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma" konulu yatırımcı eğitimlerinin yeni durağı Bursa olacak.

Eğitim, 17 Ekim 2018 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilecek.

Ekonomist Üzeyir Doğan’ın katılımıyla düzenlenen eğitim programına, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, Deutsche Securities Menkul Değerler AŞ Türev Ürünler Direktörü Onur Akkaynak ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü Uzmanı Özge Ongun konuşmacı olarak katılacak.



Eğitimlerle kur riski taşıyanların, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

