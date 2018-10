Uzmanından

KAYSERİ (AA) - Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, cep telefonlarındaki mobil uygulamalarla ilgili "İndirdiğiniz uygulamaların arkasındaki kurum ve kuruluşlara dikkat edin. Kimin uygulaması olduğunu bilmediğiniz uygulamaları indirip bütün hak ve hukukları ilk indirdiğiniz anda vermeyin. Kullanıcı sözleşmelerini iyice okuyup ondan sonra uygulamaları kurun." dedi.

Bir program kapsamında Kayseri'ye gelen Akkoyunlu, cep telefonlarına indirilen mobil uygulamaların zararları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Akkoyunlu, cep telefonun insanların yaşamında önemli bir hale geldiğini ve kullanılan uygulamalar kapsamında insanların daha bilinçli olması gerektiğini söyledi.

İndirilen uygulamalarda daha seçici olunması gerektiğini vurgulayan Akkoyunlu, şunları kaydetti:

"İnsanlar cep telefonlarıyla sosyal medyayı ve birçok uygulamayı kullanıyor. Herkese kullandıkları uygulamalarda ketum olmalarını tavsiye ediyorum. Bu uygulamaların kurulum aşamasında video, fotoğraf, nerede olduğunuza, sizin adres defterinize, mail defterinize kadar girebilenler var. Birçok kullanıcı son dönemde fal bile baktırıyor. Merak insanları çok cezbediyor. Aynı anda milyonlarca kişi fal baktırmak için uygulamalar indiriyor. Hepsi için geçerli diyemem ama indirdiğiniz uygulamaların arkasındaki kurum ve kuruluşlara dikkat edin. Kimin uygulaması olduğunu bilmediğiniz programları indirip bütün hak ve hukukları ilk indirdiğiniz anda vermeyin. Kullanıcı sözleşmelerini iyice okuyup ondan sonra uygulamaları kurun."

Akkoyunlu, alışverişin şeklinin değişip internet ortamından yapıldığını ve her şeyin dijitalleştiğini sözlerine ekledi.

Her görülen uygulamaya girilmemesi ve yüklenmemesi uyarısında bulunan Akkoyunlu, cep telefonunda yüklü uygulamaların, kişilerin maillerini başka bir adrese gönderebilme ihtimalinin olduğuna değindi.

"Bugün cep telefonlarımız bizim en mahrem dijital araçlarımız." diyen Akkoyunlu, "Bizler çok okumasını seven bir millet değiliz. Okumadan her şeyi kabul edip ileri diyoruz ama sonuçta bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İçerisinde her şeyimiz var. Resimlerimiz, videolarımız, maillerimiz, çoğu firma çalışmalarını orada gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Akkoyunlu, araçları otoparka koymanın bile cep telefonları ile gerçekleştiği bir alanda, bütün bilgilerin paylaşıldığı bir ortamda cep telefonlarında güvenlik yazılımlarının kullanılmasının zorunlu hale geldiğini aktardı.