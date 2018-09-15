Uzaktan yönetilebilir nesnelere imkan sağlayacak teknoloji Turkcell şebekelerinde

İSTANBUL(AA) - Turkcell, 5G dönüşümü için önemli gereksinimlerden biri olan ve 4,5G’de de bazı yeni özelliklerle mobil geniş bant deneyiminin daha da iyileşmesini sağlayacak faz senkronizasyonu altyapısını ülke genelinde devreye aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, şebekesinin 5G’ye dönüşümü konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geleceğin teknolojilerini altyapısında kullanmak için hazırlıklarını aralıksız sürdüren Turkcell, 5G dönüşümü için önemli gereksinimlerden biri olan ve 4.5G’de de bazı yeni özelliklerle mobil geniş bant deneyiminin daha da iyileşmesini sağlayacak faz senkronizasyonu altyapısını ülke genelinde devreye aldı.

Frekans senkronizasyonu temelli altyapıdan faz senkronizasyonu destekli altyapıya geçişle birlikte Turkcell şebekesindeki baz istasyonlarının birbirleri ile daha akıllı bir şekilde koordinasyonunu sağlayacak yeni özellikler için de hazırlıklar tamamlandı.



Faz senkronizasyonu, 4,5G mobil data indirme hızının yüksek seviyelerde devam etmesine katkı sağlayacak bazı gelişmiş özelliklerin kullanılmasına imkan sunacak. Kullanıcıya tahsis edilecek kaynak sürekliliğinin korunmasını ve sinyal etkileşimi nedeniyle oluşan verimlilik kaybı gibi kalite problemlerinin önlenmesine katkı sağlayan faz senkronizasyonu, 4,5G şebekelerde verimlilik artışı yaratırken, 5G şebeke dönüşümü için ise ön koşul niteliği taşıyor.





- "Önemli adımlardan biri faz senkronizasyonu dönüşümü"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 5G hazırlıkları ve 4,5G şebekesinde yeni özelliklerin desteklenmesi için önemli adımlardan birisinin faz senkronizasyonu dönüşümü olduğunu bildirdi.

Sezgin, "4,5G altyapımız ile vermekte olduğumuz yüksek hızlı mobil servislerini yeni özelliklerle daha da iyileştirmemize olanak sağlayan faz senkronizasyonu şebekesi, Turkcell’in teknoloji konusundaki öncü yaklaşımının yeni bir göstergesidir. Yeni kurulan bu altyapı, çok daha hassas gerçek zamanlı 5G servis ihtiyaçlarının karşılanması için de önemli bir adım olmuştur." ifadelerini kullandı.

Turkcell 4,5G şebekesinde entegre edilen uluslararası IEEE 1588v2 PTP standartlarına uygun faz senkronizasyonu sistemleri ile baz istasyonlarında +-1.5 usec (mikrosaniye) faz kayması seviyesinde saat doğruluğu sağlanabiliyor ve bu yüksek doğrulukta saat bilgisi sayesinde birbirine komşu 4,5G baz istasyonlarının koordinasyonu prensibine dayanan Inter-eNodeB Carrier Aggregation, CoMP, eMBMS, eICIC gibi zaman duyarlı özellikler esnek bir şekilde kullanılabiliyor.

Entegre edilen ileri teknoloji faz senkronizasyonu sistemleri, 5G şebekesi için gerekli yüksek hassasiyette senkronizasyon ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu sayede 5G temelli servis altyapılarının sağlanmasının önü açılıyor.



