UTİB Başkanı Engin: Türkiye dünya denim modasına yön veriyor

BURSA (AA) - UTİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınar Taşdelen Engin, Fransa'nın başkenti Paris'te 23-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Denim Premiere Vision Paris Fuarı'nı değerlendirdi.

Engin, toplam 25 firmayla en büyük katılımın Türkiye'den gerçekleştiği fuara, UTİB'den de 19 firmanın iştirak ettiğini belirtti.

Türkiye'nin en fazla denim ihracatı yapan 3'üncü ülke olduğuna dikkati çeken Engin, şunları kaydetti:

"Gelişmiş teknoloji ve çevre dostu üretimiyle aynı zamanda Türkiye, dünya denim modasına yön veriyor. Denim sektörünün dünya tekstili içindeki payı yüzde 25-30. Türkiye ise dünya denim üretiminin yüzde 5'ini elinde tutuyor. Türkiye denim üretimde oldukça güçlü ve 200 ülkeye ihracat yapıyor. 2017 yılında toplam 368,8 milyon dolarlık denim kumaşı, 1 milyar 598 milyon dolarlık da denimden üretilmiş giysi ihracatı gerçekleştirdik."

"Türkiye olarak fark yarattık"

Engin, 52 milyon dolarla en fazla denim kumaşı ihracatının Tunus'a yapıldığını, bunu 47,4 milyon dolarla Mısır, 40 milyon dolarla İtalya, 36,9 milyon dolarla Fas ve 33,8 milyon dolarla Bangladeş'in takip ettiğini kaydetti.

Denim giysi ihracatında ise ilk sırada 328,8 milyon dolarla İspanya'nın yer aldığını anlatan Engin, İspanya'yı 307,4 milyon dolar ihracatla Almanya, 266,3 milyon dolarla Birleşik Krallık, 159,9 milyon dolarla Hollanda ve 113,2 milyon dolarla Danimarka'nın takip ettiğini belirtti.

Engin, sektörde tasarım odaklı inovasyon anlayışının hakim olduğuna değinerek, "Türkiye'nin denimdeki gelişmiş altyapısını, yetenekli iş gücünü, yeni teknolojilere kolayca uyum sağlayan ve küresel tüketici taleplerine kısa sürede cevap veren esnek yapısını, Denim Premiere Vision'da da hem ülke hem de firma standlarımızda gözler önüne serdik. Deyim yerindeyse geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye olarak bir fark yarattık." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Cem Şan

