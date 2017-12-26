Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

'Üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izleri silindi'

KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Türkiye genelindeki üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izlerinin silindiğini memnuniyetle görüyoruz." dedi.

26 Aralık 2017 Salı 18:19
'Üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izleri silindi'
banner230

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranının 2017'de geçen yıla göre 1,1 puan artarak yüzde 78,5, Kocaeli'de de 0,8 puan artışla yüzde 71,1 olduğunu belirterek, "Bu artışlarla üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izlerinin silindiğini memnuniyetle görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanım verilerini değerlendirdi.

Hem Kocaeli hem de Türkiye genelinde sanayinin kapasite kullanımında artış olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, yılın başından bu yana kapasite kullanım oranlarının 2016'nın üzerinde olduğunu ifade etti.

Ayhan Zeytinoğlu, aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 79 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Yılın tamamına baktığımızda, Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranı 2017'de yüzde 78,5 ile geçen yılın 1,1 puan, Kocaeli'de ise yüzde 71,1 ile geçen yılın 0,8 puan üzerinde gerçekleşti. Bu artışlarla üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izlerinin silindiğini memnuniyetle görüyoruz. Artışların üretime, ihracata ve büyüme oranlarına da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Umarız 2018'de devam eden teşviklerle birlikte verimlilik ve yatırımlar daha artar. Kapasite kullanım oranlarındaki artışlar ivmelenerek devam eder."

Kocaeli'de sanayinin otomotiv, kimya ve metal sektörüne dayanması nedeniyle bu sektörlerdeki artışı ayrıca önemsediklerini vurgulayan Zeytinoğlu, "2017 yılında Türkiye genelinde yüzde 86,3 kapasite kullanım oranı ile otomotiv sanayi zirveye oturdu. Kimya ve metal sanayinde ise bu oran yüzde 79,2 oldu. Genel imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşen bu artışları sevindirici buluyoruz ve olumlu yansımalarını ilimizde de göreceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Şahin Oktay

Anahtar Kelimeler:
Ayhan ZeytinoğluEkonomiKapasite KullanımKSOTicaretüretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim