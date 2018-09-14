"Üreticiler ve çiftçilerimizin aklını karıştırmaya gerek yok" 

İSTANBUL (AA) - Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, "Türkiye ile Amerika ilişkilerinin en gergin dönemlerinden birisini yaşarken, karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken, ‘bu ülkeden Türkiye’ye süt ürünleri ithalatının önü açıldı’ şeklindeki ifadelerle üreticilerimizin ve çiftçilerimizin aklını karıştırmaya gerek yoktur." ifadelerini kullandı.

Harun Çallı, ABD'den süt ürünleri ithalatının önünün açıldığı yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çallı, açıklamasında, "Türkiye ile Amerika ilişkilerinin en gergin dönemlerinden birisini yaşarken, karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken, 'ABD'den Türkiye'ye süt ürünleri ithalatının önü açıldı' şeklindeki ifadelerle üreticilerimizin ve çiftçilerimizin aklını karıştırmaya gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çiğ süt üretimi açısından dünyada önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çallı, giderek gelişen süt ve süt ürünleri sanayisinin üreticinin sütünü işleyerek ürettiği süt ve süt ürünlerini, hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına ulaştırdığını bildirdi.

Çallı, süt sanayisinin kaliteli üretiminin AB'nin verdiği ihracat onayı ile tescil edildiğini aktardı. Bugün 15'e yakın firmanın AB'den ihracat onayı aldığını ve aynı şekilde ASÜD üyesi olan bazı firmaların da yıllardır ABD'ye peynir gibi önemli kalemlerde süt ürünü ihracatı yaptığını belirten Çallı, şunları kaydetti:

"Bize düşen, süt sektörünün çiftçisiyle sanayicisiyle birlikte çalışarak Türk çiftçisinin ürettiği çiğ sütün kalitesini artırmak ve çok daha fazla ülkeye ihracat yapmaktır. Bu günlerde medyanın gündeminde olan konu, veteriner sağlık sertifikaları hususunda iki ülkenin gereklilikleri görüşüp bir anlaşmaya vardığı şeklinde açıklanabilir. Birçok ülke ile bu şekilde sağlık sertifikaları hususunda anlaşmaya varılmış veya görüşmeler sürmektedir. Görüşmelere devam edilen ülkeye örnek olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni verebiliriz. Sertifika formatları bakanlığın internet sitesinde görülebilir. Bu durum ABD'nin ülkemize sınırsız ve gümrüksüz bir şekilde süt ve süt ürünü satabileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Kaldı ki uzlaşıya varılması süt ithalatının yapılacağı değil, yapılabileceği anlamına gelir. Ülkemiz üreticisi, süt ürünlerinde gümrük vergileri ve ilgili regülasyon ile korunmaktadır."