Up Group ve Multinet Up’tan OfisPaneli’ne ortak yatırım

İSTANBUL (AA) - Multinet Up ve Up Group OfisPaneli’ne yatırım yaptı.

Multinet'ten yapılan açıklamaya göre, Up Group ve Multinet Up çalışan ve ofis gider yönetimini tek platformda baştan uca dijital bir deneyimle sunan OfisPaneli'ne yatırım yaptı.

Finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up, işletmelere sunulan hizmet ve çözümleri uygun fiyatlarla erişilebilir kılan gider yönetimi platformu OfisPaneli'ne yatırım yaptı. Bu yatırım ile çalışan çözümlerinin ötesinde tüm şirket maliyetlerinin tek bir çatı altında yönetilmesini hedefleyen Multinet Up sektöre yön vermeye devam ediyor.

Ofis ve çalışanlara yönelik hizmetleri bir arada sunan OfisPaneli, kargodan akaryakıta, yemek kartından ulaşıma, damaca sudan kırtasiyeye kadar tüm çözümleri işletmelere online bir platformda avantajlı fiyatlarla sunuyor. Bu sayede, küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük şirketler ölçeğinde satın alma gücüne sahip oluyor. OfisPaneli halihazırda Vodafone, Türk Eczacılar Birliği ve Alibaba tarafından kullanılıyor ve sunduğu özelleştirilmiş çözüm paketleri ile müşteri portföyüne yeni şirketler eklemeye devam ediyor.



OfisPaneli’nin teknik entegrasyonları sayesinde Multinet Up müşterileri, faydalandıkları tüm ürün ve hizmetlerden sağladıkları avantajları tek platform üzerinden takip ederek yönetebilecek. Tedarikçi firmaların sözleşme ve formlarını online olarak doldurabildiği platformda, iş süreçleri ofisten ayrılmadan tamamlanabilecek. Ayrıca, bu yatırım sayesinde OfisPaneli’nin hizmet ve çözümleri Up Group üzerinden yurt dışına da açılacak.



Türkiye’nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye iş işyeri ağı bulunan Multinet Up, iş ortaklarının yemek giderlerinden akaryakıta, araç kiralamadan toplu satın almaya, uçak biletinden kargo ihtiyacına kadar tüm gereksinimleri için çözümler sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen, Multinet Up Genel Müdürü Demirhan Şener, "Multinet Up olarak geliştirdiğimiz teknolojiyi, geniş ekosistemimiz dahilindeki paydaşlarımıza 360 derece avantajlı ve hayatı kolaylaştıran çözümler sunmak ve iş süreçlerini kolaylaştırmak üzere kullanıyor ve ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürsoy Grup ile hayata geçirdikleri Türkiye’nin en eğlenceli ve fırsatlarla dolu yaşam kulübü YES Club projesine ek olarak tüm kart işlemlerini ve Multinet Up ürünlerini tek platformdan erişilebilir kılacak olan OfisPaneli’ne yatırım yaptıklarını ifade eden Şener, gelecek dönemde OfisPaneli’nin global ölçekte de ses getireceğine inandıklarını ve Türkiye’deki başarılarına yenilerini ekleyeceğini kaydetti.

Şener, müşterilerin ve paydaşların tüm gereksinimlerine cevap verebilmek ve gider yönetimlerinde destek sunmak adına OfisPaneli yatırım ataklarına yenilerini ekleyerek yıl bitmeden pek çok yeni projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Up Group Bölge Başkanı ve ininal Yönetim Kurulu Başkanı Julien Anglade da, "Up Group olarak, Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz bu yatırım globalde bizim için bir pilot uygulama durumunda. Burada başarıyla gerçekleştireceğimiz bu sistemi globalde var olduğumuz 19 ülkede de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Türkiye operasyonlarımız bizim için büyük önem taşıyor ve Türkiye’nin ekonomisine ve gücüne güvenimiz tam. Bu inançla, Multinet Up özelinde Türkiye yatırımlarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.