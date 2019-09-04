Üniversite öğrencilerinin 'model uydu' rekabeti

ANKARA (AA) - Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Türksat Gölbaşı yerleşkesinde 9-12 Eylül'de finali gerçekleştirilecek yarışmada, takımların kritik tasarım gözden geçirme süreci tamamlandı.

Final etabı uçuşları öncesindeki son etap olan yeterlilik inceleme sürecine bu hafta başlandı.

Bu yılki Türksat Model Uydu Yarışması'na, 51 üniversiteden 95 takımda yer alan 470 öğrenci kayıt yaptırdı.

İlk kez düzenlendiği 2016'da 7 takımın başvurduğu yarışmaya 2017'de 25 takım kayıt yaptırmıştı. Geçen yıl ise Teknofest İstanbul kapsamında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'na 34 takım başvurmuş, 20 takım uçuşların yapıldığı final etabına kalmıştı.

Bu yıl başvuru gerçekleştiren 95 takımdan 82'si kabul edildi. Plan ve organizasyon raporunu teslim eden yurt içinden 71 takım, ön tasarımların yapıldığı ekipman, alt sistem ve sistem seviyesinde gerçekleştirilecek test planlarının ve prosedürlerinin raporlandığı aşama olan PDR etabına geçmeyi başardı.

Kritik tasarım gözden geçirme sürecinin sonunda yarışmaya 45 takım devam etme hakkı kazandı. İlk kez yurt dışından da başvuru alındı

Yarışma, bu yıl ilk kez yurt dışından da başvuruların alınmasıyla uluslararası nitelik kazandı.

Gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerine çok yakın modellemelerin yapıldığı yarışmayla öğrencilere, teorik bilgiyi pratiğe çevirme fırsatının yanında takım çalışması, farklı disiplinler arası etkileşimin sağlanması, uydu ve uzay alanında farkındalık oluşturulması ve Ar-Ge odaklı şirketlerle iletişim kurulması gibi imkanlar da sağlanacak.

Yarışmada katılımcılar, "tasarla-yap-uçur" modeliyle gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerini birebir uygulama şansı elde edecek.

Dereceye giren takımlar ödüllerini, 17-22 Eylül'de düzenlenecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde alacak.

Yarışmada birinci takıma 50 bin lira, ikinci takıma 30 bin lira, üçüncü takıma 20 bin lira ödül verilecek. Üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği Türksat Model Uydu Yarışması'nda geçen yıl birinciliği Karadeniz Teknik Üniversitesinden ULAK takımı kazanmıştı.