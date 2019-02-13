UND, Blockchain Türkiye Platformu'nun Platin üyesi oldu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), üyelerinin maliyetlerini düşürmek ve operasyonel verimliliğini artırmak için Blockchain Türkiye Platformu'nun (BCTR) Platin üyesi oldu.

UND'den yapılan açıklamaya göre, ödeme süreçlerinin kısaltılması, idari masrafların azaltılması, yük takibi ve konsolidasyonunda verimlilik artışı gibi faydalar sunan Blockchain teknolojisinin dünya çapında lojistik sektörüne sunacağı gelir fırsatının 500 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

UND, BCTR bünyesinde yürüteceği faaliyetlerle üyelerinin maliyetlerini düşürmeyi, dış ticaret işlemlerinin blockchain tabanlı platformlar üzerinden ve ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde yürütülmesini sağlamayı, sınır geçiş süreçlerinin akıllı sınırlar konseptinde yeniden düzenlenmesini, zaman kayıplarının ortadan kaldırılmasını ve bu yolla verimliliğin artırılmasını hedefliyor.

ABD'nin ünlü finans kuruluşu Morgan Stanley'in araştırmasına göre, global lojistik sektöründe blockchainin sunacağı gelir fırsatının 500 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

UND, konsorsiyumlar kurarak, blockchain teknolojisinin sektördeki uygulayıcısı ve ekosistemin önemli oyuncusu olmayı amaçlarken, bu konuda evrensel standartların oluşturulması yolunda da çalışmalar yürütüyor.

Blockchain Türkiye Platformunda UND'nin yanı sıra,Türk Hava Yolları, Pegasus, Eczacıbaşı, Turkcell, Koç Sistem, Deloitte, Microsoft, IBM, Garanti, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Ford Otosan, EnerjiSa gibi çeşitli sektörden 50'ye yakın firma bulunuyor.

Blockchain Türkiye Platformu'nun danışma kurulunda, dünya çapında ünlü Türk akademisyenler ve konusunda uzman kişiler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UND İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke, şunları kaydetti:

"Taşımacılık sektöründeki şirketler, tüketici gereksinimlerine adapte olma yeteneklerine göre şekilleniyor ve verimliliklerini artırmaya, nakliye maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan yeni teknolojileri uyguluyor. Lojistik dünyasında blockchain (blok zincir teknolojisi) sektörde önemli kayıplara neden olan bir takım verimsizliklere çözüm olarak ortaya çıktı.

Blockchain teknolojisinin mutlak bir oyun değiştirici olduğuna inanan UND, hem işletme sahiplerine hem de tüketicilere fayda sağlayacak iyileştirme ve uygulanabilirlik olanakları üzerine çalışmalar yürütüyor. Bunun önemli bir adımı olarak Blockchain Türkiye Platformu’na Platin üye olduk”

Ereke, blokchain teknolojisini kullanarak uluslararası kara yolu eşya taşımacılığı sektöründeki Türk tırlarının yıllık 1 milyona ulaşan boş sefer sayılarının da verimli analizlerle kontrol edilebileceğine dikkati çekti.



