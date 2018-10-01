"Umckaloabo, soğuk algınlığı tedavisinde etkin rol oynuyor"

İSTANBUL (AA) - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldane Koturoğlu, soğuk algınlığında en etkili ve kanıtlanmış tedavinin "Umckaloabo" adıyla da bilinen doğal Afrika Sardunyası'nın kökünden elde edilen sıvı ekstresi olduğunu bildirdi.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koturoğlu, mevsim değişikliğine bağlı ısı farklılığının soğuk algınlığı vakalarında artışa neden olduğunu belirterek, soğuk algınlığının tedavisinde antiviral etkisi olan doğal kaynaklı ilaçların kullanılmasının hastalık üzerinde olumlu etki yaratacağını kaydetti.

Mevsim değişikliğine bağlı ısı farklılığının, nezle ve soğuk algınlığı vakalarında artışa yol açtığını bildiren Koturoğlu, bunun sebebinin, yaz aylarında görülmeyen virüslerin havanın soğumasıyla birlikte aktifleşmesi olduğunu vurguladı.

Koturoğlu, "Soğuk algınlığı, 10 güne kadar sürebilen viral bir hastalıktır. Belirtilerinin ortaya çıkması ile birlikte doğal tedavilerle hastalığın süresini kısaltmak ve viral bulaş riskini azaltmak mümkündür." ifadelerini kullandı.

200'den fazla virüs olduğu için bir kişinin hayatı boyunca en az 200 defa nezle olabildiğini belirten Koturoğlu, "Çocuklar yılda ortalama 10-12 kez soğuk algınlığı geçiriyor. Erişkinler ise yılda 2 ya da 4 defa hastalığa yakalanıyor. Yapılan araştırmalar, 70 yaşındaki bir kişinin yaşamında 3 yılını soğuk algınlığı ile geçirdiğini gösteriyor. İş gücü ve okul günü açısından bakıldığında oldukça yüksek bir rakam..." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük çocuklarda veya herhangi bir yaş grubunda nezle/soğuk algınlığı bulguları ortaya çıktığında hastalığın viral kaynaklı olması sebebiyle soğuk algınlığında antibiyotiklerin kullanılmaması gerektiğini aktaran Koturoğlu, gereksiz antibiyotik kullanımının direnç gelişmesine sebep olacağını ve 2050 yılında dünyada 10 milyon kişinin antibiyotik direnci sebebiyle tedavi edilemeyen enfeksiyonlardan öleceğinin tahmin edildiğini vurguladı.





- "Şikayetlerin süresini 1- 3 güne kadar kısaltıyor"





Prof. Dr. Güldane Koturoğlu, soğuk algınlığında en etkili ve kanıtlanmış tedavinin "Umckaloabo" adıyla da bilinen doğal Afrika Sardunyası'nın kökünden elde edilen sıvı ekstresi olduğunu belirterek, çocuklarda ateş varlığında gerekli durumlarda ateş düşürücü ilaçlar, burun tıkanıklığında ise serum fizyolojik burun damlalarının kullanılabileceğini bildirdi.

Koturoğlu, "Umckaloabo adıyla da bilinen Afrika Sardunyası bitkisi kökünden hazırlanan sıvı ekstresinin özellikle kış aylarında kendini gösteren soğuk algınlığına karşı mücadeledeki doğal gücü, yapılan klinik çalışmalarla da ortaya kondu. Şikayetlerin süresini 1- 3 güne kadar kısaltıyor ve şiddetini hafifletmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, baş ağrısı ve burun akıntısı da dahil olmak üzere soğuk algınlığı semptomlarının giderilmesinde de önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Sardunyası'nı alırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin de Koturoğlu, şunları kaydetti:

"Bir ürünün etkili olabilmesi ve önerilebilmesi için her dozda eşit miktar etkin madde içermesi, yani standardize olması ve klinik çalışmaların aynı patentli ekstrakt ile yapılmış olması gerekmektedir. Etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış Umckaloabo'nun Türkiye’deki patentli, orijinal ürünü her dozda eşit miktarda etkin madde içerir."