HANNOVER (AA) - Assan Hanil, Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı'nda (IAA) kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ürünleri sergileyecek.

20-27 Eylül'de Almanya'nın Hannover şehrinde gerçekleşecek Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı, gazetecilere kapılarını açtı.



Assan Hanil, fuarda, hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğu (ASD), konsol, kapı paneli, tampon ve elektronik parça gibi yüksek teknolojili ürünlerini sektör temsilcileri ile buluşturacak.

Assan Hanil, kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ASD koltukla dünyada bu alanda ürün geliştirme ve üretim kabiliyetine sahip 5 teknolojik firma arasında yer alıyor. Ford Otosan ile tedarik anlaşması imzalayan şirket, eylül ayında seri üretime geçiyor.

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, yaptığı açıklamada, ASD ile ilgili orta vadede 40 milyon avro yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Güner, uçak ve araçlarda ithal koltuk yerine yerli koltuk kullanımını artırarak yerlileşmeye katkı sağladıklarını, Türkiye'de uçak koltuğu üreten ilk ve tek şirket olduklarını vurgulayarak, "ASD ile ilgili hedefimiz, küresel pazardaki payımızı yüzde 15'lere taşımak." dedi.

IAA Ticari Araçlar Fuarı'na katılarak ASD'yi Avrupalı müşterilerine yakından gösterme imkanı bulduklarını aktaran Güner, "Ar-Ge çalışmaları ile sektörümüzde fark yaratıyoruz. Assan Hanil olarak, araç içindeki tüm parçaları üretebilme yetkinliğine sahibiz. Ar-Ge çalışmalarımızla Türkiye'de yüksek teknoloji üreten ve orta vadede de ürünlerimizi küresel müşterilerimize ulaştırabilen bir firma olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı da bakanlık onaylı Ar-Ge merkezimizde yürütüyoruz." değerlendirmelerini yaptı.





- "Türkiye'deki varlığımızı yurt dışına da taşıyacağız"





Atacan Güner, Assan Hanil'in küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlara hız verdiklerini vurguladı.

Halihazırda ikisi Kocaeli'de, biri de Bursa'da olmak üzere üç tesisleri bulunduğunu ifade eden Güner, şunları ifade etti:

"Son yatırımlarımızla Kocaeli'deki tesis sayımızı üçe çıkartacağız. Ayrıca, Aksaray'da kurduğumuz yeni tesisin açılışı için de gün sayıyoruz. 2019 yılı ilk yarısında üretime geçmeyi planladığımız Aksaray'daki yeni tesisimizle Assan Hanil'in yurt içindeki tesis sayısını beşe çıkarmış olacağız. Yurt dışı yatırımları kapsamında Avrupa'da da şirket satın almayı planlıyoruz. Ardından bir şirket daha satın alacağız. Bu tesislerde ASD ve trim parçaların üretimi gerçekleştirilecek. Bu yatırımlarla Türkiye'de de tesisleri olan OEM'lerle birlikte Avrupa'daki yatırımlarımızı genişletirken, müşterilerimize yakın lokasyonda yer almayı hedefliyoruz. Böylece Türkiye'deki varlığımızı yurt dışına da taşıyacağız."

Güner, otomotiv sektöründe geleceği sürücüsüz ve elektrikli araç teknolojilerinin şekillendireceğini belirterek, "Orta vadede Türkiye'de otomotiv elektronik parçaları için yatırım yapacağız. Böylece mevcutta ithal edilen bu ürünleri yerli tedarik ederek ülkemiz cari açığının azalmasına fayda sağlayacak, ilgili ürünlerin üretim teknolojilerini transfer edeceğiz." dedi.





- Anadolu Isuzu, 5 yeni modelinin tanıtımını yaptı





Anadolu Isuzu da tüm dünyanın yakından takip ettiği fuarda 5 yeni aracının ilk gösterimini yaptı. Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 elektrikli kamyon NPR 10 EV, Isuzu Novociti Life Premium, Visigo ve Citiport otobüslerinin farklı versiyonları sergilenecek.

Isuzu Citiport, yeni iki farklı versiyonuyla Hannover Fuarı'nda yer aldı. Citiport 18, yüksek yolcu kapasitesine sahip, özellikle yoğun hatlarda hizmet verebilen yapısıyla başta Doğu Avrupa olmak üzere tüm yurt dışı pazarlarda ve Türkiye'de müşterilerin beğenisine sunulacak.

Tek körük sistemiyle 18,2 metre uzunluğa sahip olan Yeni Citiport 18, toplamda 159 yolcu taşıma kapasitesine sahip yapısıyla dikkati çekiyor. Elektrikli rampa, güç moduna sahip şanzıman ve engelsiz tasarım anlayışıyla rakiplerinden ayrılan Citiport 18, şehirlerin ve belediyelerin yüksek yolcu kapasiteli ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için üretildi.

Anadolu Isuzu standında sergilenen bir diğer önemli otobüs ise Citiport'un 9.0 lt'lik yeni HyPer versiyonu oldu. Arazi şartları bakımından dik yokuşlara sahip olan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Türkiye'de belli başlı şehirlerde de ihtiyaçları karşılayabilecek olan Citiport 12 HyPer, 340 BG ve 1485 Nm performans değerlerine sahip.

Dünyada ve Türkiye'de Busworld 2018 Fuarı sonrası satışa sunulan ve pazara girdiğinden itibaren Anadolu Isuzu'nun en fazla satışa sahip modellerinden olan Isuzu Novociti Life ise yeni premium donanımıyla ilk kez IAA Hannover 2018'de sergilendi.

Yeni Isuzu Novociti Life Premium, daha çok tasarımsal ve konfor artırıcı bir dizi değişiklikleri kapsıyor. Avrupa'yla birlikte Türkiye'de de satışına başlanan Novociti Life Premium, ısıtmalı sürücü koltuğu, ahşap görünümlü zemin, şerit uyarılı titreşimli direksiyon, yeni tasarıma sahip far ve stop lambaları, yeni torpido, yeni tavan kaplamaları, yeni yolcu koltuğu deseni, yolcu dayanma alanları ve 3'lü tutamaklar gibi eklentilerden oluşuyor.

Isuzu Visigo ise yeni HyPer versiyonuyla ziyaretçilerin karşısına çıktı. 6.7 lt'lik Cummins motora sahip olan Visigo HyPer, 320 bg güç üretiyor. Anadolu Isuzu'nun midibüs segmentinde amiral gemisi olan Turquoise modeli ise fuarda 2+1 koltuk dizilimi, tuvalet ve ekstra konfor donanımı içeren VIP paketi ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.





- Türkiye'nin ilk yerli elektrikli kamyonu Anadolu Isuzu'dan





IAA Hannover 2018 Fuarı'nda dünya tanıtımı gerçekleştirilen ve fuarın en önemli araçlarından biri olan yüzde 100 elektrikli kamyon NPR 10 EV, şehir içi ulaşıma farklı bir boyut getirmeye hazırlanıyor.

NPR 10 EV'nin tüm Ar-Ge, tasarım ve üretimi Anadolu Isuzu tarafından gerçekleştirildi. Aracın üstün teknolojiye sahip elektrikli motorunda ASELSAN ortaklığı sağlanırken, akü tercihinde ise yine bir Türk markası Altınay ile iş ortaklığına gidildi. NPR 10 EV, AC şarj ünitesiyle 4 saat, DC şarj üntesiyle 30 dakika içerisinde tam kapasite şarj edilebilen iki akü sistemine sahip. Her birinde 168 hücre olmak üzere toplamda 336 hücre barındırıyor.

Anadolu Isuzu tarafından gelecekte sunulacak hibrit ve elektrikli araç ürün yelpazesinin ilk üyesi ve ilk yüzde 100 yerli elektrikli kamyon olan NPR 10 EV, 4 milyon dolarlık bir yatırım ve 70 kişilik özel bir ekibin eseri olarak gün yüzüne çıktı.

Şehir içi taşımacılığında sıfır karbon emisyonu ile yeni çözüm sunacak olan NPR 10 EV, bir tam dolu şarj ile 110 kilometre mesafe gidebiliyor. Yüzde 100 elektrikli motora sahip, 6,6 ton taşıma kapasiteli araç, 335 BG ve 1500 Nm tork değerlerine sahip. NPR 10 EV'de opsiyonel olarak sunulan 228 BG ve 1300 Nm güce sahip farklı bir motor tercihi de bulunuyor.

10,2 ton araç ağırlığına sahip olan NPR 10 EV, 6.6 ton yük kapasitesine sahip. Yüksek manevra kabiliyeti ve geniş kabiniyle şehir içi taşımacılığında ideal araç olmaya aday NPR 10 EV, Anadolu Isuzu'nun yakın gelecekte sunmaya hazırlandığı elektrikli otobüs ve midibüsler için de bir ön gösterim niteliğinde olacak.







- BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA ile geri döndü





Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA ile yollara geri döndü. TUĞRA, Hannover'da gerçekleşen fuarda ilk kez dünya sahnesine çıktı.



Fuarda açıklamada bulunan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, şunları kaydetti:

"Oğuz lisanında 'Hakan'ın mührü' Osmanlı'da 'Padişah mührü' anlamına gelen TUĞRA, BMC'nin yollardaki yeni sembolü... Titiz Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olan BMC TUĞRA, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Yarım asrı aşan tasarım deneyimimizle ve DNA’mızdaki ‘teknoloji’ ögesinin harmanlanması sonucu ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık. TUĞRA, ergonomik yapısıyla özellikle uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı ve keyifli bir sürüş vadediyor. Çağdaş ön konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine de sahip olan 7 boyutunda multimedya, geniş hacimli kabin içi saklama alanları, pek çok özelliğe sahip sürücü koltuğu, buzdolabı, yataklar, multifonksiyonel direksiyonu ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla BMC TUĞRA, gündüz ve gece her türlü göreve hazır. Türkiye'nin BMC'si olarak, durmaksızın çalışıp bizden bekleneni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TUĞRA tüm dünyaya hayırlı olsun."