İSTANBUL (AA) - DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, denizciliğin Türkiye için istihdam ve döviz kazandırıcı işlem olarak vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirterek, bu alanda ciddi finansmana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ateş, Uluslararası Denizcilik Zirvesi kapsamında düzenlenen "Deniz Ticaretinde Büyüme ve Fırsatlar-Deniz Fırsatlar Yaratır" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, finans gözüyle denizcilik sektöründen bahsetti.

Dünya ekonomisini büyüdüğünü dile getiren Ateş, dünya ticaretinin denizden geçiyor, yükün yüzde 84'ünün denizle taşındığını, bu yüklerin yüzde 70'ini enerji ve petrol ürünlerinin, yüzde 70'ini kuru yükün oluşturduğunu bildirdi.

Ateş, dünyada 50 bin ticari taşıma, 11 bin de konteyner gemisinin bulunduğunu kaydederek, Türkiye'nin dünya denizcilik sektöründe birçok alanda yüzde 1-1,5 pay alırken işin hurda tarafında yüzde 3,4'lük paya sahip olduğunu bildirdi.

Denizcilik sektörünün kaynak temin etmek için teminatlandırma gibi ciddi sorunları olduğunu dile getiren Ateş, DenizBank'ın bu sektöre yönelik desteklerinden ve verdiği finansmandan bahsetti.

Ateş, denizciliğin stratejik bir sektör olduğunu belirterek, "Hatta ben denizcilik, tarım ve turizmin bankacılık gibi BDDK'sı olsun isterim." diye konuştu.

Türkiye'de Kredi Garanti Fonu, Türk Eximbank gibi bazı kaynaklar olduğunu ifade ederek, Türkiye'de finans piyasalarının biraz topal olduğunu, hiçbir gelişmiş ülkede sadece bankacılık sisteminin değil sermaye piyasalarının da finansmana ön ayak olduğunu vurguladı.





- "Gemicilikte SPK onaylı eksperler gerekiyor"





Ateş, bankacılığın üzerine bu kadar yüklenildiğinde uzun vadeli yatırımlarda finansman konusunda daha temkinli olunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İkinci bir konu teminatlandırmada gemi fiyatları o kadar değişken ki burada farklı bir desteğe ihtiyaç var. O da devlettir aslında. Şimdi Eximbank, mesela gemi alacağım navlun getireceğim, ihracat yapacağım ancak bunu Eximbank ihracat saymıyor. Tersane alacağım veya tersanede yatırım yapacağım belirli şartlarda sayıyor çok zor şartları. Oradan geçiyorsunuz bu sefer bankaya takılıyorsunuz. Eksperler genelde binayı, iş yerini değerlendiriyor. Gemiyi değerlendiren SPK onaylı ben tanımıyorum. Yani hangi geminin ne kadar olduğunu söyleyebilecek, SPK onaylı eksperler gerekiyor."

Ateş, denizciliğin tek başına bankalarla büyümesini zor olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Denizcilik Türkiye için istihdam ve döviz kazandırıcı işlemler olarak vazgeçilmez bir sektördür. Finansmana çok ciddi ihtiyacı vardır. Fakat bu konuda devletin her ne kadar artırmaya çalıştığı teşvikler varsa da bunlar şu an için yetersiz kalmaktadır. Bizler hemen yanı başımızdaki Yunanistan'dan geri kalıyoruz. Oysa deniz ticaretinde yapılacak dünya açıdan çok güzel örnekler vardır."





- "Türkiye çok değerli denizcilere sahip"





Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, denizcilikte büyüklüğün sadece adetle, operasyon hacmiyle ölçülmediğini belirterek, hizmet kalitesinin de büyüklüğü belirlediğini söyledi.

Kuşadası Limanı'nın Bodrum Limanı ile birlikte Avrupa'nın Lider Kruvaziyer Destinasyonları kategorisinde aday gösterildiğini dile getiren Kutman, "Bu, Türkiye'ye yönelik olumlu algı bakımından önemli bir işaret oldu. Kuşadası’nın da iki kategoride aday olması Türkiye'nin gurur duyulan bir limanı olduğunu gösterdi." dedi.

Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Türkiye'nin denizcilik sektöründe çok değerli kalifiye elemana sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin denizci ruhunun olduğunu söyledi.

Denizcilik sektöründe yaşanan sıkıntılardan bahseden Gurbanoğlu, ancak şu anda kuru yük taşımacılığında bir canlanma olduğunu söyledi.